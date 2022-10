Volantino MediaWorld Sconto World Apple: parola d'ordine RISPARMIO

Il nuovo volantino Sconto World di MediaWorld prosegue senza sosta e con enorme successo. Sono tantissimi i prodotti in offerta che possono essere acquistati risparmiando belle cifre rispetto ai prezzi da listino. Perciò meglio approfittarne ancora finché sono disponibili.

Sconto World Apple, invece, si concentra sulle migliori offerte dei migliori prodotti Made in Casa Cupertino. MediaWorld colpisce ancora con gli Apple AirPods tuoi a soli 119,25 euro, invece di 159 euro. Perfetti in tutto, con questo sconto è il momento di acquistarli.

Abbinali la prima volta al tuo smartphone. Loro si connetteranno automaticamente solo indossandoli all’orecchio. Passa da mono a stereo senza interruzioni inserendo nell’altro orecchio anche il secondo auricolare. Inoltre, avrai a disposizione fino a 24 ore di utilizzo grazie alla loro custodia di ricarica.

MediaWorld Sconto World Apple: tante offerte da fare indigestione

MediaWorld Sconto World Apple offre i prodotti della “Mela Morsicata” di tendenza a prezzi davvero competitivi. Come questo Apple Watch SE a soli 268,83 euro, invece di 309 euro. Grazie alla possibilità di finanziamento Tasso Zero puoi anche pagarlo a rate da 8,96 euro.

Indossa al polso tutta la tecnologia che ti permette di migliorare la tua vita e la tua salute. Monitora regolarmente la frequenza cardiaca e controlla i livelli di riposo. Con quale qualità dormi durante la notte? Apple Watch SE saprà dirtelo.

Inoltre, essendo impermeabile all’acqua potrai portarlo con te durante le tue sessioni di nuoto in piscina, ma anche in mare aperto. Infine, la cassa in alluminio da 40mm non solo lo rende particolarmente leggero, piacevole da indossare tutto il giorno, ma anche resistente agli urti.

Approfitta della promozione Sconto World Apple di MediaWorld. Hai davvero tantissime ragioni per decidere di risparmiare. Affidati ai professionisti delle offerte e acquista il meglio della tecnologia alle migliori condizioni di mercato e paga un po’ alla volta grazie al Tasso Zero.

