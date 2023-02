Volantino MediaWorld Sconto Subito: scopri come risparmiare fino a 300€

Fino al 5 febbraio, salvo esaurimento scorte, con il nuovo volantino di MediaWorld Sconto Subito, puoi risparmiare fino a 300 euro su ogni ordine. Ti basta effettuare una spesa minima di almeno 250 euro per goderti il miglior risparmio di sempre. Acquista i prodotti che preferisci e che sono compatibili con questa iniziativa e scopri lo sconto immediato a te dedicato direttamente in carrello.

Pensa, puoi acquistare il nuovissimo Apple iPhone 14 a soli 819 euro, invece di 1029 euro. Grazie a Sconto Subito salvi dal tuo portafoglio esattamente 210 euro. Questo grazie all’extra sconto applicato di 80 euro per aver fatto un ordine di oltre 500 euro.

Questo vuol dire che con Sconto Subito di MediaWorld più spendi meglio risparmi. Scopri come ottenere un extra sconto fino a 300 euro scegliendo tutti i migliori prodotti di tecnologia senza rinunciare proprio a nulla. Questo è il momento di rinnovare il tuo guardaroba hi-tech.

MediaWorld Sconto Subito: per te fino a 300€ di extra sconto

Come funziona di preciso la nuova iniziativa Sconto Subito di MediaWorld? Fondamentalmente, su una spesa minima, a step, ottieni un extra sconto immediato direttamente nel carrello a seconda dell’importo dell’ordine. In pratica più spendi e più lo sconto aumenta:

ottieni 300 euro di sconto con una spesa di almeno 1.500 euro;

con una spesa di almeno 1.500 euro; ottieni 200 euro di sconto con una spesa di almeno 1.000 euro;

con una spesa di almeno 1.000 euro; ottieni 80 euro di sconto con una spesa di almeno 500 euro;

con una spesa di almeno 500 euro; ottieni 40 euro di sconto con una spesa di almeno 250 euro.

Sono inclusi in Sconto Subito tutti i prodotti che partecipano alle promozioni MediaWorld indicate sul sito ufficiale del colosso della tecnologia. Come questa fantastica Smart TV da 55 pollici Samsung Neo QLED a soli 949 euro, invece di 1799 euro. Grazie a questo ordine di almeno 1.000 euro hai diritto a un risparmio extra di 200 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.