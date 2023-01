Volantino MediaWorld Samsung Week: EXTRA SCONTI fino a 250€

MediaWorld ha organizzato un nuovo volantino davvero fantastico. Si tratta di una promozione unica per tutti coloro che vogliono acquistare un prodotto Samsung e risparmiare un extra sconto fino a 250 euro quando si vuole. Come con il Samsung Neo QLED 55″ a soli 1199 euro, invece di 1999,90 euro. Mettilo nel carrello a soli 949 euro grazie a questa iniziativa speciale Samsung Week.

Effettua una spesa di almeno 1000 euro e ottieni un EXTRA SCONTO di 250 euro in carrello.

Effettua una spesa di almeno 500 euro e ottieni un EXTRA SCONTO di 100 euro in carrello.

Effettua una spesa di almeno 250 euro e ottieni un EXTRA SCONTO di 50 euro in carrello.

MediaWorld Samsung Week: extra sconti speciali fino a 250€

In pratica, grazie alla Samsung Week di MediaWorld acquisti tutti i prodotti Samsung compatibili con questa promozione e, a seconda della somma totale dell’ordine, ottieni un extra sconto che può arrivare fino a 250 euro. Approfittane subito per mettere in carrello il Samsung Galaxy A23 a soli 229 euro.

Infatti, avendo speso più di 250 euro hai diritto a un extra sconto di 50 euro prima del check out. Risparmia quindi visto che da listino costa 349,99 euro e il prezzo scontato era di 279. In pratica lo paghi esattamente 120 euro in meno. Un’ottima occasione da non perdere.

Sappi che puoi anche mettere nel carrello il Samsung Galaxy Tab S8 a soli 799 euro. Grazie al Samsung Week ricevi un extra sconto di 100 euro su questo acquisto che in realtà era già scontato a 899 euro, invece di 949 euro. Fai l’affare del giorno con MediaWorld.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.