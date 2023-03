Volantino MediaWorld Red Weekend: vivi un fine settimana ricco di sconti

MediaWorld Red Weekend è un concentrato di offerte sui migliori articoli di tecnologia. In pratica vivrai un fine settimana da sogno dedicato allo shopping intelligente dove il protagonista è il risparmio. Dai un’occhiata ai tantissimi prodotti in promozione! Sono tutti per te. Smartphone, notebook, fotocamere, ma anche frigoriferi, lavatrici e tanto altro per una casa hi-tech.

Ad esempio, solo online acquisti il Realme GT NEO 3 a soli 499 euro, invece di 699,99 euro. Non solo è bellissimo esteticamente, ma anche tecnologicamente è uno smartphone all’avanguardia. Dotato di 12GB di RAM e 256GB di memoria interna, ha proprio tutto per essere un dispositivo eterno e insuperabile.

Grazie al potente processore Dimensity 8100 potrai fare tutto e il multitasking sarà un gioco da ragazzi. Fortemente votato al gaming e all’imaging, avrai tra le mani un compagno di avventure davvero speciale. Grazie all’ampio display da 6,7 pollici sarai immerso nei contenuti e la fotocamera da 50MP garantisce scatti sempre perfetti e ricchi di dettagli. La consegna è gratuita.

MediaWorld Red Weekend: un sacco di sconti solo online questo weekend

Solo per questo weekend, grazie a MediaWorld Red Weekend, hai un sacco di sconti a portata di mouse. Solo online puoi acquistare tantissimi prodotti a prezzi pazzeschi. Dai un’occhiata a tutte le occasioni disponibili, ma sbrigati perché stanno andando letteralmente a ruba!

Come ad esempio questo eccezionale Lenovo Essential V15 a soli 469 euro, invece di 649,99 euro. Risparmia quasi il 30% di sconto con questo acquisto e ricevilo gratis direttamente a casa tua. Avrai un notebook dalle prestazioni eccezionali e con le ultime tecnologie disponibili per un’efficienza senza pari.

Il processore Intel Core i5 ti permette di fare praticamente tutto. La Intel Iris Xe Graphics assicura immagini sempre perfette, ricche di dettagli e dai colori super vivaci. Gli 8GB di RAM e i 256GB di memoria interna garantiscono un’usabilità perfetta con un ottimo rapporto tra prestazioni e portabilità grazie anche al display con cornici sottilissime da 15,6 pollici.

Approfitta subito dei tantissimi sconti pronti da gustare nella Red Weekend di MediaWorld. Li trovi solo online e tantissimi offrono la consegna gratuita a domicilio o il ritiro gratuito presso uno dei negozi più vicini a te. Goditi il meglio del risparmio grazie a questa incredibile promozione!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.