Volantino MediaWorld NO IVA: 2 giorni di SCONTI da non perdere

MediaWorld ha appena liberato un volantino pazzesco. Il NO IVA è un concentrato di sconti esagerati che ti regalano la possibilità di acquistare tantissimi prodotti della migliore tecnologia a prezzi sorprendenti. Il prezzo esposto è già scorporato dell’IVA al 22%, perciò lo sconto effettivo è del 18,04%.

Iniziamo subito con questo spettacolare Xiaomi Redmi Note 11S tuo a soli 228,66 euro, invece di 279 euro. Un’occasione unica per acquistare uno smartphone Android di tutto rispetto. 6GB di RAM e 128GB di memoria interna ti permetteranno una gestione delle tue attività senza pensieri.

Con una fotocamera principale da 108MP garantisce scatti da vero professionista e sempre ricchi di dettagli. Inoltre, il DotDisplay FHD+ a 90Hz offre immagini spettacolari dai colori vivi e brillanti, anche sotto la luce del sole. Il resto lo fa la potenza del processore MediaTek Helio G96. Pagalo a rate grazie al Tasso Zero di MediaWorld.

MediaWorld NO IVA: arrivano 2 giorni di FOLLIE da non perdere

Ottima occasione il NO IVA di MediaWorld. Si tratta di un concentrato di super offerte folli che ti faranno risparmiare tantissimi soldi sull’acquisto di migliaia di prodotti della migliore tecnologia di sempre. Veri e propri must trasformati abilmente in best buy, molti con consegna gratuita.

Come gli splendidi auricolari Samsung Galaxy Buds Live tuoi a soli 65,55 euro, invece di 79,99 euro. Prezzo ancora più competitivo di tutti gli altri visti sui vari e-Commerce. Indossali e inizia a entrare in un mondo di musica a 360°. Sperimenta la vera qualità del suono.

Comodi da indossare, la loro linea ergonomica aiuta nell’utilizzo anche prolungato non facendo stancare l’orecchio. Si connettono automaticamente una volta estratti dalla loro custodia di ricarica. E con la cancellazione attiva del rumore potrai isolarti completamente da ciò che ti circonda.

Concludiamo con un pezzo forte lato laptop. Stiamo parlando del Lenovo IdeaPad 3 15″ tuo a soli 433,56 euro, invece di 529 euro. 8GB di RAM e 256GB di memoria interna. Il processore AMD Ryzen 3 da 2,6 GHz. Tutta la potenza che vuoi in un notebook fantastico.

Leggero e versatile, sarà il tuo compagno di lavoro e intrattenimento. Sarà facile portarlo sempre con te. Resistente agli urti, le sue componentistiche sono di alta qualità. Inoltre, grazie allo schermo da 15,6 pollici con bordi sottilissimi sarai immerso letteralmente in ciò che guarderai. Con il Tasso Zero di MediaWorld lo paghi a rate e senza interessi.

