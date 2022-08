Volantino MediaWorld Mega Sconti: compri oggi paghi tra 3 mesi

Mega Sconti è il nuovo volantino di MediaWorld che ti dà accesso a un sacco di sconti davvero incredibili. Il risparmio però non sta solo nelle offerte disponibili, ma anche nella modalità di pagamento che è davvero eccezionale.

Infatti, grazie alla nuova formula Tasso Zero di MediaWorld, compri oggi e inizi a pagare tra 3 mesi non solo a rate, ma anche senza interessi. Vuoi un esempio? Come rinunciare al fantastico Samsung Galaxy S22 Ultra 256GB a soli 1099 euro, invece di 1379 euro.

Se lo compri adesso inizierai a pagarlo tra 3 mesi a partire da 54,95 euro al mese in 20 rate a interessi zero. Niente male vero? Si tratta di una vera e propria occasione per aggiudicarsi un prodotto di altissimo livello. Questo top di gamma non solo è potente e prestante, ma è un vero must tra gli smartphone Android.

MediaWorld Mega Sconti: tante offerte a tasso zero e paghi fra 3 mesi

Compra adesso, approfittando dei Mega Sconti di MediaWorld, e inizia a pagare non prima di 3 mesi. Dividi l’importo dell’ordine fino a 20 rate e, grazie al Tasso Zero, potrai pagare senza interessi. Cosa stai aspettando? Scegli tutto quello che vuoi!

MediaWorld ha confezionato solo per te l’intramontabile Apple iPhone 11 128GB a soli 535,20 euro, invece di 669 euro. Sconto del 20% per lo smartphone iOS più amato di sempre. Un vero e proprio gioiellino della tecnologia.

Acquistalo adesso e inizia a pagarlo tra 3 mesi a partire da 26,76 euro al mese in 20 rate a interessi zero. Un’occasione senza paragoni per realizzare un sogno che stavi aspettando ormai da tantissimo tempo.

E per finire non poteva mancare il nuovo nato in casa Xiaomi. Stiamo parlando del Redmi Note 11 a soli 186,75 euro, invece di 249 euro. MediaWorld ti ha riservato uno sconto del 25% per questo smartphone Android che sta andando a ruba per il suo ottimo rapporto qualità-prezzo.

