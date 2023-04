Volantino MediaWorld Let's Go Pasqua Edition: nell'uovo trovi tante offerte

Prima che le scorte si esauriscano approfitta di Let’s Go Pasqua Edition, il nuovo volantino di MediaWorld che sconta tantissimi prodotti hi-tech delle migliori marche in occasione delle prossime festività. Un’occasione imperdibile da cogliere al volo per fare dei regali o regalarti ciò che hai sempre desiderato.

Come il nuovissimo Samsung Galaxy A54 256GB tuo a soli 499 euro, invece di 569,99 euro. Una bomba di smartphone, novità Samsung. Acquistalo ora e ottieni anche la consegna gratuita. E grazie alla promozione attiva, approfittando dello sconto di 70 euro, paghi la versione da 256GB al prezzo di quella da 128GB.

MediaWorld Let’s Go Pasqua Edition: ce n’è per tutti i gusti

Pronto per risparmiare davvero tanto con il nuovo Volantino MediaWorld Let’s Go Pasqua Edition? Saranno giorni di fuoco per il tuo risparmio. Non perdere assolutamente tempo perché molti prodotti si stanno già esaurendo visto il prezzo fantastico con cui sono venduti.

Se sei un amante della Mela Morsicata c’è “pane per i tuoi denti” o, meglio, “risparmio per il tuo portafoglio”. Assicurati il nuovo Apple iPhone 14 a soli 789 euro, invece di 939 euro. Un vero affare per questa novità di Casa Cupertino. Mettilo in carrello con questo sconto e oggi stesso ottieni anche la consegna direttamente a casa tua con un contributo di soli 2,99 euro.

Concludiamo la rassegna delle migliori offerte smartphone con il mitico Xiaomi Redmi 10C tuo a soli 149 euro, invece di 219,99 euro. Si tratta di un’occasione pazzesca perché con meno di 150 euro ti assicuri un dispositivo con caratteristiche vincenti sia lato potenza che imaging. Approfittane subito prima che termini in sold out.

