Volantino MediaWorld iPad Week: RISPARMIO ASSICURATO

Il nuovo Volantino iPad Week di MediaWorld è qualcosa di eccezionale. Questo è il momento giusto per fiondarti sul nuovo Apple iPad 10. Dopo alcune settimane di sold out è tornato più scontato che mai. Acquistalo subito a soli 549 euro, invece di 589 euro. Scegli il colore che si adatta di più al tuo stile e scopri tutta la potenza di questo incredibile tablet iPadOS.

Inoltre, con il FINANZIAMENTO 21 mesi prodotti APPLE, acquisti subito e paghi un po’ alla volta in ventuno comode rate. Niente male vero? Prenota un ritiro gratuito presso il negozio più vicino a te oppure scegli la consegna a domicilio con un piccolissimo extra di soli 4,99 euro. A questo prezzo il nuovo iPad 10 è un vero e proprio affare da non perdere.

MediaWorld iPad Week: tanti tablet iPadOS in super offerta

Ovviamente non c’è solo il nuovissimo iPad 10 in offerta sul nuovo volantino MediaWorld. Affrettati perché anche l’ottimo Apple iPad Air sta andando a ruba. Questo recente modello è un successo assicurato. Mettilo nel carrello a soli 649 euro, invece di 789 euro. Approfittane subito perché a questo prezzaccio sta letteralmente finendo.

Anche in questo caso puoi prenotare il ritiro gratuito al pronto presso il negozio più vicino a te. Aggiungendo solo 2,99 euro all’ordine potrai optare per la consegna a domicilio. Inoltre, grazie al FINANZIAMENTO 21 mesi prodotti APPLE lo paghi in comode rate senza doverti affaticare subito.

Ovviamente non poteva mancare l’intramontabile e super apprezzato Apple iPad 9. MediaWorld ti sta facendo un regalo. Acquista la versione da 256GB a soli 499 euro, invece di 639 euro. Si tratta di un’occasione unica e irripetibile. Compatibile con FINANZIAMENTO 21 mesi prodotti APPLE lo paghi in comode rate. Sbrigati perché sta andando a ruba.

