Volantino MediaWorld Back To School: ottieni subito Gift Card da 250€

MediaWorld vuole celebrare il ritorno a scuola dei nostri ragazzi con un volantino decisamente goloso. Grazie a Back To School puoi ottenere subito a ogni acquisto delle fantastiche Gift Card fino a 250 euro di valore. Niente male vero?

Acquistando un PC o un Notebook in promozione sul sito di MediaWorld, con una spesa minima di 499,90 euro, avrai diritto a una Gift Card da spendere quando vuoi su un prossimo ordine. Come ad esempio l’ottimo Notebook HP Intel Core i5 a soli 599 euro, invece di 849 euro.

Con questo potente acquisto non solo ricevi una Gift Card del valore di 75 euro da spendere quando vuoi, ma potrai anche pagare in comode rate a tasso zero da 19,97 euro al mese. Acquistalo subito online e prenota un ritiro presso il negozio MediaWorld più vicino a te.

MediaWorld Back To School: ad ogni acquisto hai una Gift Card in regalo

Con il nuovo volantino Back To School di MediaWorld ad ogni acquisto ricevi in regalo una Gift Card da spendere quando vuoi tu. Come funziona questa eccezionale promozione? Acquistando un PC o Notebook in promozione:

effettuando un acquisto con una spesa compresa tra 499 euro e 799,99 euro ottieni una Gift Card MediaWorld da 75 euro ;

da ; effettuando un acquisto con una spesa compresa tra 800 euro e 1199,99 euro ottieni una Gift Card MediaWorld da 150 euro ;

da ; effettuando un acquisto con superiore a 1200 euro ottieni una Gift Card MediaWorld da 250 euro.

Fatti regalare subito una Gift Card da 250 euro acquistando l’eccezionale MSI Katana GF66 Intel Core i7 a soli 1299 euro, invece di 1699 euro. Questo meraviglioso notebook da gaming monta una scheda video NVIDIA RTX 3070 che non conosce limiti e ha ben 16GB di RAM con un SSD da 512GB.

Non solo avrai subito in regalo una Gift Card dal valore di 250 euro da spendere quando e come vuoi, ma potrai anche pagarlo in comode rate tasso zero a partire da 43,30 euro al mese. Un’occasione così è davvero irripetibile. Acquistalo subito online e prenota un ritiro presso il negozio MediaWorld più vicino a te.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.