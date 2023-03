Volantino MediaWorld: arriva Tech is Woman, tante offerte per tutti

Approfitta subito del volantino Tech is Woman di MediaWorld. Dedicato alle donne, offre un sacco di prodotti scontati per tutti gli amanti della tecnologia. Disponibile fino al 12 marzo 2023, richiede velocità e prontezza di riflessi perché molte offerte sono già in sold out.

Tech is Woman è un concentrato dei prodotti più acquistati e amati da tutti a prezzi decisamente spettacolari. Come questo Samsung Galaxy A53 tuo a soli 369 euro, invece di 469,99 euro. La versione in promozione è quella da 128GB di memoria interna. La consegna è gratis.

MediaWorld Tech is Woman: tantissimi prodotti al miglior prezzo

Come lasciarsi scappare un altro dei prodotti più amati che ora, grazie a MediaWorld Tech is Woman, è in super offerta. Acquista l’ottimo Apple Watch SE a soli 279 euro, invece di 309 euro. Prenota il ritiro gratuito oppure con soli 2,99 euro in più lo ricevi direttamente a casa.

Concludiamo la nostra rassegna con il fantastico Apple iPad 10 tuo a soli 539 euro, invece di 589 euro. Un’ottima occasione che non puoi certo lasciarti scappare. Scopri tutta la potenza di questo tablet iPadOS dalle caratteristiche premium. Ritiralo in negozio o attiva la consegna a domicilio aggiungendo solo 4,99 euro all’ordine.

Tech is Woman di MediaWorld è l’occasione giusta per acquistare la migliore tecnologia a prezzi decisamente insuperabili. Scopri tantissimi altri prodotti convenienti per te e per tutta la tua famiglia.

