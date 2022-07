Volantino MediaWorld: acquista oggi e inizia a pagare tra 3 mesi

MediaWorld ha inaugurato il suo nuovo volantino Mobile Mania. La sua particolarità è che permette a tutti di acquistare qualsiasi prodotto della migliore tecnologia in offerta e pagarlo tra 3 mesi.

Un’iniziativa davvero molto interessante che viene in aiuto a chi, in questo momento, affronterà le spese di una vacanza potendo così comprare ciò che desidera iniziandolo a pagare tranquillamente dopo settembre, esattamente 3 mesi dopo l’acquisto.

Tra l’altro con il Tasso Zero di MediaWorld potrai anche pagare in comode rate e senza interessi. Come l’eccezionale Apple Watch Series 7 GPS 45mm tuo a soli 409 euro, invece di 469 euro.

Un’occasione davvero interessante che potrai pagare da 20,45 euro al mese passati 3 mesi dalla data di acquisto. Una soluzione incredibile che rende questo volantino MediaWorld ancora più accattivante.

MediaWorld Mobile Mania: compra oggi e paga tra 3 mesi

Compra oggi tutto quello che vuoi da MediaWorld e inizia a pagare tra 3 mesi grazie al nuovissimo volantino Mobile Mania. Sono tantissimi i prodotti in offerta che beneficiano di questa promozione.

Metti nel carrello il nuovo Xiaomi Redmi Note 11S a soli 249 euro, invece di 299 euro. Tienilo per 3 mesi senza pagare un centesimo. Potrai poi iniziare a pagarlo da 12,45 euro al mese a interessi zero.

I prodotti continuano. Infatti, puoi anche acquistare l’ottimo HP 15S-FQ4024NL a soli 699 euro, invece di 99 euro. Stiamo parlando di uno sconto pari al 33% per questo eccezionale laptop che inizierai a pagare da 34,95 euro al mese dopo 3 mesi dall’acquisto.

Concludiamo con un bestseller della tecnologia. Con MediaWorld Mobile Mania oggi è tuo l’incredibile Apple iPad 10,2″ a soli 349 euro, invece di 389 euro. Pagalo a rate tra 3 mesi a partire da 17,45 euro al mese.

Approfitta di MediaWorld Mobile Mania e dai sfogo al tuo desiderio di avere il meglio della tecnologia a un prezzo interessante conservando i soldi per le tue vacanze e iniziando a pagare tra 3 mesi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.