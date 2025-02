Volantino Lidl Parkside: una settimana ricchissima, c'è anche la linea Performance

Un volantino ricchissimo, quello Parkside in arrivo la prossima settimana: da lunedì 3 marzo a domenica 9 marzo, Lidl accoglierà tantissime offerte del suo marchio fai da te – anche in versione “Performance" dedicata ai professionisti del settore.

Ecco le migliori offerte della settimana

A partire da lunedì 3 marzo, negli scaffali Lidl, troveremo diversi strumenti e accessori fai da te in promozione. Ti segnaliamo, ad esempio, l’avvitatore ricaricabile 4 in 1 a 17,99 euro, l’utilissimo set attrezzi per elettricista da 13 pezzi a 49 euro e numerosissimi cacciaviti di diverse fatture e dimensioni, che partono da 6,99 euro per il set da 8 pezzi, fino a 14,99 euro per il cacciavite ricaricabile.

Da giovedì 6 marzo, invece, saranno disponibili i prodotti della serie Parkside Performance, che promette utensili ad altissime prestazioni rivolti ai professionisti. Tra questi, ottimo il prezzo per il trapano avvitatore ricaricabile (39,99 euro) e il martello demolitore ricaricabile, a 79 euro. Disponibili anche diversi attrezzi per il giardinaggio, come la motosega a benzina (199 euro) e il tosaerba elettrico a 59 euro.

Sfoglia tutte le promozioni:

Immagini

Il nuovo volantino Lidl Parkside sarà disponibile a partire da lunedì 3 marzo e proseguirà fino a domenica 9 marzo. Alcuni accessori, tuttavia, saranno in vendita solamente da giovedì 6 marzo. Li puoi trovare in offerta nei punti vendita Lidl aderenti.