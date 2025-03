Volantino Lidl Parkside, offerta imperdibile: idropulitrice a meno di 40€

A partire da lunedì 24 marzo sarà disponibile un nuovo volantino Lidl con la tanto attesa sezione Parkside dedicata al fai da te. Fino a domenica 30 marzo, sarà l’occasione per fare rifornimento di attrezzatura, in vista dei lavori di primavera: motoseghe, potatori, cesoie e anche l’idropulitrice a meno di 40 euro.

Giardino in perfetto ordine: le migliori offerte

La punta di diamante di questo nuovo volantino Parkside è sicuramente l’idropulitrice ricaricabile, in offerta a 39,99 euro: un prezzo assurdo per un prodotto utilissimo per chi ha un giardino da mantenere, oppure per chi vuole lavare la propria auto con uno strumento efficiente. L’idropulitrice viene venduta con una serie di accessori: una lancia con ugello multifunzione, un ugello con serbatoio per detergente, 6 metri di tubo di aspirazione con filtro, una bottiglia di detergente e un sacco a rete.

L’idropulitrice non include la batteria, né il caricabatterie. Un piccolo “disguido" che puoi risolvere con una spesa piccolissima: nel volantino, infatti, sono disponibili in offerta le batterie compatibili a partire da 19,99 euro. In alternativa, se possiedi un altro accessorio a marchio Parkside che utilizza la stessa tipologia, puoi utilizzare quello.

Altri utilissimi attrezzi, in particolare per il giardino, sono la motosega ricaricabile a 29,99 euro, il tagliabordi ricaricabile a 19,99 euro e la cesoia, sempre ricaricabile, per erba e cespugli a 24,99 euro. Per quanto riguarda gli accessori, da non perdere lo spruzzatore a pressione da 5 litri a 39,99 euro e la torcia a LED con due livelli di luminosità a 19,99 euro.

Sfoglia ora le offerte:

Immagini

Il volantino Lidl con i prodotti a marchio Parkside sarà attivo a partire da lunedì 24 fino a domenica 30 marzo, come sempre in tutti i punti vendita aderenti della catena. Nell’attesa, puoi spulciare tra le offerte in anticipo.