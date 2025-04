Volantino Lidl Parkside: nuove offerte per il fai da te economico (ma professionale)

Il nuovo volantino Lidl, valido a partire da lunedì 21 aprile fino a domenica 27, accende nuovamente i riflettori sulla linea Parkside, dedicata agli appassionati di fai da te e lavori domestici. Tantissime, infatti, le offerte della prossima settimana per rifornirsi di attrezzi professionali a prezzi contenuti.

Attrezzi per ogni lavoro da Parkside

Tra le offerte più interessanti c’è la scala pieghevole multifunzione Parkside, un vero alleato per ogni tipo di lavoro in altezza. Realizzata in alluminio resistente, è utilizzabile come scala a libro, piana o a gradini, con chiusure di sicurezza e una portata massima di 150 kg. Il prezzo è di soli 69 euro.

Un altro affare da non lasciarsi sfuggire è il trapano avvitatore ricaricabile a 29,99 euro, ideale per forare legno e metallo. Con una coppia massima di 35 Nm e mandrino autoserrante SPLINDLE LOCK da 10 mm, include batteria da 2 Ah e caricatore rapido, oltre a una luce da lavoro a LED per lavorare in qualsiasi condizione di luminosità.

Per i lavori più impegnativi è disponibile anche il trapano a percussione scalpellatore da 1050 W, venduto a 59,00 euro. Pensato per lavorare superfici dure come calcestruzzo, pietra e metallo, ha una potenza di percussione pari a 3 Joule e può perforare fino a 26 mm nel calcestruzzo, 13 mm nel metallo e 32 mm nel legno.

Un’altra chicca del volantino è il kit avvitatore ricaricabile per cartongesso con numero di giri regolabile, funzione di avviamento rapido e accessori inclusi. Con una coppia massima di 15 Nm e fino a 4000 giri al minuto, in offerta a soli 59,00 euro.

Sfoglia il volantino qui:

Il nuovo volantino Lidl, con tutta la sezione dedicata a Parkside, sarà attivo a partire da lunedì 21 aprile e proseguirà fino a domenica 27. Come sempre, non mancheranno strumenti e accessori per il settore fai da te di ottima qualità, ma a prezzi davvero competitivi. Infatti vanno sempre a ruba: le scorte, ricordiamo, sono limitate!