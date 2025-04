Volantino Lidl Parkside, le nuove offerte tutte dedicate al giardinaggio

Un nuovo volantino Lidl è in arrivo, come sempre con qualche pagina dedicata al marchio fai da te Parkside. Dal 14 al 19 aprile, quindi, torna l’appuntamento settimanale: le offerte, valide fino a esaurimento scorte, mettono in vetrina questa settimana numerosi accessori e strumenti per il lavoro all’aria aperta, con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Ecco le migliori che abbiamo scovato.

Il meglio per il giardinaggio è Parkside

Tra le offerte più interessanti del volantino spicca il tosaerba a benzina Parkside a soli 129 euro. Dotato di motore a benzina 4 tempi da 2,4 kW (3600 min⁻¹), presenta una larghezza di taglio di 39 cm e altezza di taglio regolabile su 5 livelli (da 30 a 70 mm), con un capiente contenitore di raccolta da 35 L. Ideale per la cura del prato in modo rapido ed efficiente.

Un’altra promozione da non perdere è la pistola termica a braccio lungo 2 in 1, perfetta per il diserbo e per sciogliere erbacce ostinate senza l’uso di sostanze chimiche. Con una temperatura massima di 650°C, è in vendita al prezzo competitivo di 19,99 euro.

Per chi cerca strumenti manuali, Lidl propone la sega da giardinaggio o seghetto ad arco Parkside a soli 4,99 euro, disponibile in diverse lunghezze e con lame affilate ideali per potature precise. Anche il tagliasiepi o troncarami, sempre a 4,99 euro, è pensato per rifinire siepi e arbusti con facilità, grazie alla lama in acciaio e al design ergonomico.

Per quanto riguarda l’abbigliamento da lavoro, Lidl propone i pantaloni corti Parkside a 9,99 euro, che si distinguono per elementi riflettenti e taglie dalla 48 alla 56. Le calze da lavoro CAT, in confezione da 3 paia, sono invece in vendita a 5,99 euro, pensate per garantire comfort e resistenza durante le attività all’aperto.

Infine, una piccola chicca per chi ama decorare i propri spazi all’aria aperta e creare atmosfere suggestive, specialmente la sera: c’è, infatti, la catena luminosa a energia solare Livarno Home a 9,99 euro, composta da 10 lampadine LED e dotata di pannello solare con picchetto.

Sfoglia tutte le offerte.

Immagini

Una selezione di prodotti piuttosto corposa e molto incentrata sul giardino, quella in arrivo la prossima settimana. Ricordiamo che il volantino Lidl, che accoglie la sezione Parkside, sarà disponibile a partire da lunedì 14 fino a sabato 19 aprile, ma ti conviene approfittare subito delle offerte prima che vadano a ruba! Le offerte sono disponibili in tutti i punti vendita aderenti.