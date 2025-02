Volantino Lidl Parkside, la nuova settimana si apre con la smerigliatrice a meno di 60€

Partirà lunedì 24 febbraio il nuovo volantino Lidl che include al suo interno una sezione tutta dedicata a Parkside, marchio tedesco legato al fai da te. Sono numerosissime le offerte della prossima settimana, dai trapani alla fresatrice, passando agli accessori per il giardinaggio: ecco le migliori.

Le offerte Parkside della settimana

Nei punti vendita Lidl troveremo, a partire da lunedì 24 febbraio, diversi accessori utilissimi a prezzi competitivi: è il caso della smerigliatrice eccentrica a 59 euro, migliorata rispetto al modello precedente e che offre fino al 180% di prestazione in più. Ottimo prezzo anche per il trapano a colonna, disponibile a 89 euro, e per la fresatrice verticale ad appena 39,99 euro. Per 14,99 euro puoi acquistare anche il set bit per fresatrice (12 pezzi), mentre a 1,99 euro sono disponibili i set di punte per trapano, da 5 o 6 pezzi.

Nuovi accessori, dedicati soprattutto al giardinaggio, saranno disponibili esclusivamente da giovedì 27 febbraio. Tra questi, segnaliamo la motosega a benzina per potatura a 69 euro, l’utilissima elettrozappa a soli 99 euro e la forbice da giardinaggio ricaricabile a 19,99 euro. Dal punto di vista dell’abbigliamento, imperdibili l’elmetto protettivo forestale a 19,99 euro, gli occhiali protettivi a 5,99 euro e le scarpe antifortunistiche da uomo, in diverse taglie, a 24,99 euro.

Sfoglia ora tutte le promozioni:

Immagini

Il nuovo volantino Lidl Parkside è ricchissimo di novità e strumentazioni utilissime sia per chi è alle prime armi, sia per chi sa già maneggiare l’attrezzatura fai da te. Ricordiamo che le offerte saranno attive da lunedì 24 febbraio a domenica 2 marzo, in tutti i punti vendita aderenti della catena di supermercati Lidl. Alcuni articoli, tuttavia, saranno disponibili sugli scaffali solamente a partire da giovedì 27 febbraio.