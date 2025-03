Volantino Lidl Parkside, c'è un grande ritorno: l'idropulitrice a meno di 100€

Dopo una settimana di pausa, torna la sezione Parkside all’interno del volantino Lidl. Da lunedì 17 a domenica 23 marzo, quindi, aspettatevi tante nuove offerte per il fai da te, specialmente in vista dell’arrivo della primavera.

Torna l’amatissima idropulitrice

In prima pagina, Parkside ci propone la smerigliatrice angolare a 29,99 euro: ottima per lavorare metallo, pietra, calcestruzzo e altri materiali. In abbinamento, puoi acquistare anche diversi accessori, come il disco oppure il piatto per levigatrice a 3,99 euro.

Molto utili, specialmente per i lavori di casa, la valigetta portattrezzi da ben 108 pezzi a 79 euro, che contiene cacciaviti, punte, lame di ricambio, pinze, inserti e molto altro. Così come il misuratore di distanza laser 50 m a 19,99 euro che include diverse funzionalità.

Tra gli imperdibili, segnaliamo l’avvitatore a percussione ricaricabile a 69 euro con lampada da lavoro LED integrata, l’idropulitrice ad alta pressione a 79 euro – una tra le più economiche e complete sul mercato, che torna sotto i 100 euro – dotata di diversi ugelli, lance e tubi, il set trapano avvitatore ricaricabile a 39,99 euro e il sempre comodo cricchetto telescopico a 9,99 euro.

Sfoglia ora tutte le offerte:

Immagini

Il nuovo volantino Lidl, con l’ampia sezione Parkside, sarà disponibile a partire da lunedì 17 marzo, fino a domenica 23. Tuttavia, alcuni articoli Parkside saranno disponibili solamente a metà settimana, da giovedì 20 marzo, in tutti i punti vendita della catena aderenti.