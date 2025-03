Volantino Bricofer, occhio al fuori tutto: sconti fino all'80% per casa e fai da te

Da Bricofer c’è il fuori tutto: fino al 23 marzo, sconti fino all’80% su tutti i prodotti in offerta all’interno del volantino attivo. Troverai numerosissimi articoli in promozione legati alla casa e al fai da te: ecco i migliori!

Bricofer: ecco le offerte

Tra le prime, interessanti, offerte segnaliamo il rasaerba Ranger a 199 euro anziché 249 euro, con il 20% di sconto. Perfetto per chi ha un giardino e vuole iniziare con le prime manutenzioni in vista della stagione primaverile.

A prezzo promozionale c’è anche il decespugliatore 43cc: 89,90 euro invece di 129 euro, ovvero uno sconto del 30%. Questo ottimo strumento offre motore a due tempi, sistema testina batti e vai e lama in metallo a 3 denti.

Infine, non possiamo consigliarti il trapano avvitatore a percussione 20V a 89,90 euro (17% di sconto) con due batterie 2Ah e valigetta con 130 accessori in dotazione; l’idropulitrice Atlantix 165 Bar a 119 euro (20% di sconto) con kit di spazzole e ugelli; il trolley portautensili 2 in 1 a 29,90 euro (-25%) con portaminuteria.

Gli sconti fino all’80% presenti nel volantino Bricofer proseguiranno fino al 23 marzo. Recati nei punti vendita per scoprire tutte le offerte e iniziare a prepararti per la bella stagione, ricca di lavori fai da te.