Corri a tutta velocità con questi Volanti per Nintendo Switch in OFFERTA

Se hai una Nintendo Switch e ti piacciono i giochi di auto, avrai sicuramente notato che guidare con i piccoli joy-con è di una scomodità mai vista prima. Certo, acquistare un vero simulatore potrebbe costare un occhio della testa, ma se ci fosse un’alternativa divertente e stimolante a poco prezzo? Da oggi puoi riprodurre una versa corsa di motori con i tuoi amici e la tua famiglia con questi 2 Volanti per Nintendo Switch in offerta a €14,44 su Amazon, con uno sconto del 15% con il tuo abbonamento Prime. Anima le feste a suon di Nintendo e preparati a vincere la partita.

Volanti per Nintendo Switch: divertimento assicurato

Il marchio Orzly offre una vasta gamma di accessori compatibili con Nintendo Switch. Questi volanti per joy-con ti consentono di vivere la sensazione di star davvero guidando un’auto in uno dei giochi da corsa: Gran Turismo, GTA, Mario Kart e non solo. Con un diametro di 150 mm, questi 2 accessori sono estremamente maneggevoli, con un design ergonomico. Sono resistenti a graffi, urti e cadute, per una durevolezza nel tempo che neanche gli originali possono garantirti.

Questi volanti sono compatibili con Nintendo Switch e Nintendo Switch OLED. Connettendoli con i joy-con avrai sempre sott’occhio lo stato di sincronizzazione e il numero del player in gara, grazie al piccolo display LED. Le levette posteriori rispondono perfettamente ai comandi. Avrai dunque una presa migliore, maggiore comfort e la sensazione di star guidando per davvero, con movimenti più realistici e naturali.

Cosa aspetti? Acquista subito i 2 Volanti per Nintendo Switch a soli €14,44 con Amazon Prime, con uno sconto del 15%. Gioca con i tuoi amici e la tua famiglia e divertiti a sfidarli in una corsa all’ultimo giro di motore. Se non hai ancora una console, non puoi perderti questa offerta su Amazon e avere una Nintendo Switch 2022 direttamente a casa tua.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.