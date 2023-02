Volante da corsa gaming Logitech G29 in super offerta da MediaWorld (-40%)

Il volante da corsa Driving Force G29 di Logitech porta la simulazione da guida ad un altro livello su PlayStation 4, PlayStation 3 e PC. Lo fa con materiali di alta qualità (si pensi al volante rivestito in pelle cucita a mano) e un’affidabilità garantita per tanti anni, per un’esperienza duratura e confortevole.

In queste ore lo puoi acquistare da MediaWorld a soli 249,99 euro, grazie al 40% di sconto applicato a sorpresa dal sito online mediaworld.it all’interno della promo Red Price. Puoi anche scegliere di ritirarlo nel punto vendita MediaWorld più vicino a casa tua, così da non pagare le spese di spedizione.

40% di sconto sul volante da corsa gaming Logitech G29 Driving Force

G29 Driving Force di Logitech con la pedaliera integrata ti consente di cambiare marcia, frenare e accelerare avendo l’impressione di guidare un’auto vera. Al di là delle prestazioni iper-realistiche del volante da corsa, anche la pedaliera presenta numerosi punti di forza, su tutti il sistema antiscivolo e i piedini in gomma, grazie ai quali ottieni una stabilità senza eguali.

Tra le caratteristiche tecniche più importanti del volante segnaliamo la rotazione di 900 gradi (come su un’auto vera), il sensore di sterzata con effetto Hall e il ritorno di forza a due motori per ottenere un’esperienza di guida goduriosa.

Metti nel carrello ora il volante Driving Force di Logitech per PS4 e PS3 per beneficiare del 40% di sconto applicato da MediaWorld con la sua ultima offerta.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.