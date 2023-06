Voglia di VR a poco prezzo? Meta Quest 2 a 100 euro in meno è la TUA occasione

Ora che con Apple Vision Pro è esplosa la mania della Realtà Virtuale e Aumentata, ti proponiamo un visore VR all-in-one che ti permetta di vivere esperienze immersive e divertenti ad un prezzo decisamente accessibile.

Oggi su Amazon puoi trovare infatti il Meta Quest 2 da 128GB a soli 349,99 euro invece di 449,99 euro, il suo minimo storico assoluto, con spedizione Prime e consegna immediata.

Meta Quest 2: come funziona il sistema VR all-in-one

Meta Quest 2 è il sistema VR all-in-one più avanzato e potente sul mercato, con un processore ultrarapido, un display ad alta risoluzione e un audio posizionale 3D che ti faranno sentire come se fossi davvero in un altro mondo. Puoi esplorare un universo in espansione con oltre 250 titoli tra giochi, fitness, attività social/multiplayer e intrattenimento, incluse uscite esclusive di blockbuster ed esperienze VR irripetibili.

Meta Quest 2 è facile da usare e da configurare: non hai bisogno di un PC o di una console, basta accendere il visore e seguire le istruzioni sullo schermo. Puoi anche impostare la tua area di gioco e il Sistema di controllo ti avviserà se esci dai limiti designati. Inoltre, grazie alla batteria integrata, puoi giocare senza preoccuparti di rimanere a corto di energia.

Non lasciarti scappare questa offerta incredibile: acquista ora il Meta Quest 2 da 128GB su Amazon a soli 349,99 euro invece di 449,99 euro e preparati a vivere la VR come mai prima d’ora.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.