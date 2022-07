Voglia di iPad? Il modello 2021 ora in sconto su Amazon (-15%)

C’è poco da fare, se ti sei innamorato di Apple iPad poco difficilmente troverai un sostituto.

Con tutto ciò che ha da offrirti, ormai è un prodotto così elevato che è facile rimanere a bocca aperta quando lo si vede in esposizione.

Nonostante abbia un prezzo un po’ elevato, oggi con lo sconto in corso su Amazon è più economico di ieri. Collegati ora sulla pagina per farlo diventare tuo con ben sessanta euro di sconto. Prezzo finale di soli 329€ per un acquisto con cuore più leggero.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Apple iPad 2021: cosa devi sapere sul suo conto

Non ha bisogno di chissà quali presentazioni, ma ricordarti quanto sia fantastico non può farti male.

Apple iPad 2021 è un modello eccellente, questa versione è quella con taglio di memoria da 64 GB e con display da 10,2 pollici. Perfetto per un utilizzo quotidiano, da solo o abbinato ai suoi accessori risponde a tutte le tue esigenze.

Infatti è un ottimo alleato per il tempo libero, per coltivare hobby come scrittura o disegno digitale e perché no, anche per lo studio e per il lavoro.

Colori vividi e realistici che ti fanno immedesimare in tutto ciò che passa sullo schermo, con fotocamera frontale e posteriore non perdi l’occasione di divertirti e partecipare a videochiamate e call. Conta che è multitasking quindi puoi usare più app alla volta senza rallentare il sistema.

Batteria che dura a lungo per stare fuori senza pensieri e sicurezza tutelata: in fin dei conti hai il touch ID a portata di…dito!

Un prodotto unico nel suo genere, se lo vuoi fallo tuo. Collegati ora su Amazon e approfitta del ribasso per acquistare il tuo Apple iPad 2021 a soli 329€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.