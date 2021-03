La TV in streaming dell’operatore rosso si rinnova. Arriva Vodafone TV Box Pro: più potente, intuitivo e con una nuova interfaccia utente. Ecco cosa offre.

Vodafone TV Box Pro ufficiale e disponibile: i dettagli

Un desing ancor più curato e compatto. L’estetica non è certo il suo unico punto di forza. Grazie alla nuova interfaccia utente, con la ricerca integrata avanzata, potrai trovare subito i contenuti che ti interessano di più.

Affidati al telecomando Bluetooth, con comandi vocali integrati, per trovare quello che più ti piace, ma non solo: potrai anche avviare le applicazioni, cambiare canale oppure alzare il volume.

Attenzione, nella nuova UI, anche ai più piccoli. Infatti, non manca una nuova area “Kids”, che si può configurare per fascia d’età e permettere ai bambini di muoversi in un ambiente sicuro ed a loro misura.

Ti ricordiamo che Vodafone TV è disponibile per tutti i clienti Fibra. I pacchetti sono di tre tipi:

Intrattenimento e NOW Entertainment per chi ama le Serie TV e gli show

Sport Plus e NOW Sport per chi ama il calcio e lo sport

Sport Plus e Intrattenimento e NOW Sport e Entertainment per le passioni di tutta la famiglia.

Il TV Box Pro è incluso per i clienti che scelgono il pacchetto Vodafone TV Sport Plus e Intrattenimento. Se hai già un Box TV Vodafone, puoi richiedere quello nuovo semplicemente restituendo il tuo e pagando 59€ una tantum.

Home