Vodafone Special 50 Digital Edition sarà disponibile per l'attivazione anche durante il mese di settembre. L'offerta winback è attualmente proposta ad alcuni tra gli ex clienti della compagnia, precedentemente selezionati dal reparto commerciale e tenendo conto di prezzi variabili in base al caso specifico.

Offerta Vodafone Special 50 Digital Edition: cosa comprende

Riportiamo di seguito uno degli sms informativi che gli utenti hanno cominciato a ricevere nell'ultima settimana:

Torna in Vodafone! Solo per te 50 Giga, minuti e SMS illimitati verso tutti a 7 euro al mese. Costo SIM e attivazione GRATIS! Prova la qualità di Vodafone, se non sei soddisfatto ti rimborsiamo con Vodafone Open! Dettagli su ulteriori costi in caso di utilizzo all’800034663 o su voda.it/web2. Per attivare vai nei nostri negozi o online su voda.it/web2 entro il 13 Settembre 2021.

Come detto, la Special 50 Digital Edition include minuti illimitati per effettuare chiamate verso tutti i numeri nazionali di rete mobile e fissa. A questi vanno poi ad aggiungersi sms illimitati e 50 Giga di traffico web disponibili in velocità 4G.

Dopo aver ricevuto l'sms sarà necessario recarsi in uno dei negozi Vodafone aderenti per procedere con l'attivazione gratuita. Anche per la nuova SIM non è prevista alcuna spesa.

La data ultima per richiedere la promozione potrebbe variare, così come il canone mensile che l'utente andrebbe mensilmente a sostenere. Nel caso considerato, l'offerta Vodafone Special 50 Digital Edition prevede un costo di 7 euro al mese addebitabili sul credito residuo.

