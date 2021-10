Shake it easy e Shake it fun, le tariffe di Vodafone per i giovani a partire da oggi, disporranno di più internet a disposizione. Questa modifica sarà valida sia per le nuove attivazioni sia per i già clienti con queste offerte attive.

Vodafone Shake it easy e fun: i dettagli

Le due promozioni generazionali dell’operatore rosso, disponibili per Under 25 e 30 offrono oltre al piano voce e dati anche 12 mesi di abbonamento a Buddyfit. La novità dunque prevede un incremento di Giga allo stesso prezzo mensile:

Vodafone Shake it easy : la promo per Under 30 offre ora 100 Giga di internet in 5G , anziché 60, minuti senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili italiani e SMS sempre illimitati a 14,99 euro al mese .

: la promo per offre ora , anziché 60, minuti senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili italiani e SMS sempre illimitati a . Shake it fun: la seconda offerta attivabile dai minori di 25 anni offre un bundle di 50 Giga sempre in 5G con minuti e SMS senza limiti e verso tutti a soli 11,99 euro ogni mese.

Entrambe le tariffe hanno anche l’opzione Vodafone Power Gaming che consente di giocare e vedere gli streaming su Twitch senza consumare Giga. Inoltre, le due Shake offrono internet illimitato sulle principali app social, musica, mappe e chat.

Costi ed altro

Le due offerte che abbiamo visto sinora non prevedono costi di attivazione. Inoltre, anche la spedizione è completamente gratuita.