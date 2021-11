Vodafone: ritiro dei device usati, sembra

Vodafone Italia ha deciso di avviare una campagna di ecosostenibilità grazie al riutilizzo di device usati. In pratica ogni cliente dell'operatore ex Omnitel potrà affidare ai vari Store aderenti i dispositivi usati per ridare loro nuova vita.

Vodafone: ritiro device usati, come funziona

Grazie alla partnership, l'operatore rosso ha stretto un accordo con Fenixs, un'impresa impegnata nel sociale che in pratica si occupa di rigenerare i dispositivi usati.

L'azienda oltre ad avere un'impronta green aiuta anche gli ex detenuti al reinserimento nel mondo del lavoro impiegandoli in questa mansione. Gli smartphone ritirati verranno rigenerati proprio da queste persone che hanno voglia di riscattarsi e ricostruirsi una nuova vita.

Inoltre, con l'avvicinasi del Black Friday, Vodafone lancerà nei prossimi giorni una sua iniziativa molto simile che prenderà il nome di Green Friday. Il periodo promozionale sarà valido per quasi un mese a partire dal 26 di Novembre e permetterà di ricevere un'extra valutazione sul proprio device usato in caso di acquisto di uno smartphone nuovo.

Oltre alla rigenerazione dei device ritirati dai clienti, Vodafone è impegnata da tempo anche a riciclare e dare nuova vita ai suoi modem.

Tutte le Station sono infatti rigenerate, segno che comunque l'operatore ci tiene a seguire una linea ecosostenibile.