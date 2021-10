Vodafone Halloween: Buono Amazon 10€, ecco come!

Vodafone in occasione dell'imminente festività di Halloween offre per chi attiva una delle sue promozioni Mobili un Buono Amazon del valore di 10 euro.

Vodafone: con Halloween un regalo per te!

Con una gran parte di tariffe che fra poco vedremo meglio nel dettaglio, l'operatore ex Omnitel in pratica regala un Buono Amazon da 10 euro fino al 31 Ottobre 2021.

Ecco le offerte compatibili con quest'iniziativa:

RED Pro: offre 50 Giga di traffico dati, minuti illimitati verso Italia ed Europa, SMS senza limiti a soli 14,99€ mensili .

offre di traffico dati, minuti illimitati verso Italia ed Europa, SMS senza limiti a soli . RED Pro Max: è in pratica un upgrade della versione precedente e di fatto offre 100 Giga in 5G, minuti senza limiti verso Europa e Italia e SMS illimitati a 19,99 euro ogni mese.

Oltre a queste due, sono comprese anche le tariffe con Giga Illimitati della gamma Infinito. Nello specifico, fanno parte dell'iniziativa Infinito Black Edition e la Standard.

Inoltre, anche le promo generazionali permettono di ricevere il voucher in regalo! Stiamo parlando delle Shake it Fun, Shake it Easy e Vodafone Facile, rispettivamente attivabili per gli Under 25, Under 30 e Over 60.

Costi ed altro

La maggior parte di tariffe che abbiamo visto sinora hanno un contributo iniziale pari a 6,99 euro una tantum. Le uniche che non prevedono entry fee sono le Shake it Fun e Shake it Easy.