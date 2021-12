Vodafone è down: si moltiplicano le segnalazioni di disservizi

Quest'oggi, 21 dicembre, sembra che Vodafone sia down per un gran numero di utenti. Non si conosce bene il motivo alla base di questi importanti disservizi – talaltro sperimentati anche da alcuni giornalisti della nostra redazione -, ma sembra che l'operatore rosso stia riscontrando qualche problema di troppo.

Vodafone è down? Si segnalano disservizi sparsi

Infatti, com'è possibile notare dall'immagine relativa alla situazione in tempo reale monitorata dal sito Downdetector.com, sono piuttosto numerose le segnalazioni di chi, muniti di un contratto con l'operatore, sta riscontrando problemi di navigazione anche sulla linea mobile. Il picco, come si può vedere nel grafico sottostante, ha raggiunto il suo massimo dalle ore 16:00 in poi e sembra perdurare ancora adesso; probabilmente alcuni utenti potranno notare un leggero miglioramento anche all'orario di pubblicazione della news, ma ci vengono segnalati miglioramenti a macchia di leopardo.

Guardando la mappa con i punti di provenienza delle segnalazioni, scopriamo che sono colpiti i centri più importanti del nostro Paese: Milano, Torino, Brescia, Roma, Genova, Padova, Napoli, Bologna, Catania e anche Palermo. Attualmente i canali social di Vodafone non hanno rilasciato informazioni circa la problematica – forse i tecnici sono già a lavoro per riportare la situazione a livelli standard? -, ma vi consigliamo di sentire personalmente il servizio clienti nel caso in cui la vostra utente fosse interessata dal disservizio.

Vi terremo informati non appena ci saranno novità in merito.