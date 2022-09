Vodafone data breach, i nostri numeri potrebbero essere in pericolo

Il noto sito Red Hot Cyber ha pubblicato una notizia che sta gelando il sangue di molti utenti. In pratica, Vodafone sarebbe vittima di un importante data breach. In questo attacco il gruppo cybercriminale Kelvin Security avrebbe esfiltrato “circa 310GB di dati relativi a 300.000 files“.

La notizia sarebbe stata riportata a seguito della pubblicazione di un annuncio da parte di questi criminali del Web sul loro canale Telegram. Le informazioni riportate, indicherebbero una violazione di diversi e importanti dati sensibili di proprietà del noto operatore telefonico anglosassone:

Vodafone Italy S.p.A. è una società di telecomunicazioni operante in Italia, che fa parte del gruppo britannico Vodafone Group Plc. Size: 309 GB

Files: 295,969

Filetypes: PDFs, XLS, DOCs, JPEG, PNG

Molti si staranno chiedendo se tra questi dati ci sono anche il nostro numero di telefono e altre informazioni personali come email, nome e cognome, dettagli di pagamento e molto altro. Scopriamo insieme cosa si sa di questa vicenda che, né più e né meno, sembra essere molto simile al recente giallo su TikTok.

Vodafone e i dati rubati, cosa ha dichiarato la società

Non poteva certo mancare la risposta ufficiale di Vodafone in merito a questa notizia. Sulla presunta violazione dei suoi database e l’esfiltrazione di dati sensibili che potrebbero finire in vendita sul Dark Web, l’operatore anglosassone ha dichiarato:

Con riferimento a indiscrezioni di stampa relative a un possibile data breach, si precisa di non avere al momento evidenza di accessi ai sistemi informatici Vodafone.

Sono tuttora in corso verifiche tecniche con alcuni partner, in collaborazione con le autorità investigative.

Ma possiamo veramente stare tranquilli se siamo clienti Vodafone? Non proprio perché la società di telefonia ha chiarito che il data breach non ha violato i suoi server, ma non ha detto che non sono stati esfiltrati dati da altre fonti. Infatti, secondo quanto spiegato da Red Hot Cyber i dati potrebbero essere stati “trafugati da un negozio che rivende i servizi Vodafone” e non direttamente dall’azienda stessa.

I samples pubblicati da Kelvin Security rivelano che tra i dati rubati ci sono documenti di identità, proposte di abbonamento, contratti telefonici e quindi anche numeri di telefono sia di rete fissa che di rete mobile.

Perciò il nostro consiglio è quello di proteggersi da attacchi di questo tipo attraverso sistemi di sicurezza informatica che avvisano per tempo quando i nostri dati vengono rubati e pubblicati sul Dark Web o su Forum criminali. L’unico che fa questo è Norton 360 Premium.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.