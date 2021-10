Le Casa Wireless in FWA di Vodafone continuano ad essere proposte in super sconto anche per questo mese di Ottobre.

Casa Wireless: i dettagli delle promo

Le due proposte per avere internet illimitato in FWA hanno un prezzo di partenza pari a meno di 22 euro al mese e sono le seguenti:

Vodafone Casa Wireless : la promo base offre 200 Giga di internet a 100 Mbps in download e 10 Mbps in upload con Modem Wi-Fi incluso e chiamate a consumo. Tutto questo è attivabile online a soli 21,90 euro mensili , invece di 24,90 euro.

: la promo base offre di internet a in e in con Modem Wi-Fi incluso e chiamate a consumo. Tutto questo è attivabile online a soli , invece di 24,90 euro. Vodafone Casa Wireless +: la seconda promo è equiparabile ad una tariffa flat in Fibra. Questo perché include internet illimitato, modem compreso e chiamate senza limiti verso fissi e mobili italiani. Il tutto ad appena 26,90 euro ogni mese, anziché 29,90€.

Costi ed altro

Il corrispettivo iniziale dipende dal tipo di Modem. Per questa promozione sono previsti l'apparato Indoor e Outdoor che variano a seconda della copertura presente in zona.

Inoltre, con l'iniziativa Vodafone Open è possibile testare per 3 mesi gratuitamente l'offerta desiderata senza obbligo di rinnovo. In caso di recesso, sarà necessario restituire il Modem all'operatore ex Omnitel

Infine, le due promo viste sinora sono attivabili fino al 31 Ottobre 2021, salvo eventuali proroghe.