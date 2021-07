Vivo Y72 5G è appena stato presentato ufficialmente: il device gode di un pannello con refresh rate da 90Hz, processore Qualcomm Snapdragon 480 e doppia camera con sensore principale da 48 Megapixel. Al momento, il dispositivo è stato annunciato per il mercato indiano, ma non sappiamo se e quando approderà anche da noi.

Vivo Y72 5G: le caratteristiche complete

Lo smartphone Vivo Y72 5G è appena stato lanciato in India. È il primo smartphone della gamma Y dell'azienda cinese abilitato per 5G disponibile sul mercato indiano. I principali punti salienti del dispositivo includono un display a 90Hz, il processore Snapdragon 480 di Qualcomm e la doppia lente con main camera 48 megapixel. L'Y72 5G è sbarcato in India come un rebrand dell' Y52s che è arrivato a maggio scorso in Cina.

Il terminale ospita un display LCD IPS da 6,58 pollici con un notch a goccia che offre uno rappoto schermo-cornice pari al 90,6 percento. Lo schermo offre una risoluzione FHD+, un rapporto di aspetto 20:9 e una frequenza di aggiornamento di 90Hz. Il lato destro del dispositivo ha un bilanciere del volume e il tasto di accensione, che è integrato con un sensore di impronte digitali.

Per i selfie e le videochiamate, l'Y72 5G ha una fotocamera frontale da 8 megapixel con apertura f/1.8. Il modulo fotografico squadrato disponibile sulla back cov er del dispositivo ha una lente principale da 48 megapixel con apertura f/1.8, una lente per gli scatti con bokeh da 2 megapixel e un flash LED.

Al timone dello smartphone è presente il ​​chipset Snapdragon 480 e 8 GB di RAM. Offre 4 GB di RAM virtuale, una grande memoria interna di 128 GB e funziona con il sistema operativo Android 11 personalizzato con la FunTouch 11.

Sul fronte della connettività, il gadget dispone della doppia SIM, del modem 5G, del Wi-Fi 802.11ac, del Bluetooth 5.1, GPS, USB-C e dello slot per cuffie da 3,5 mm. Il dispositivo misura 164,15 x 75,35 x 8,4 mm e pesa 188 grammi.

Il Vivo Y72 5G è arrivato in India con un prezzo di Rs 20.990 (al cambio sono circa 282 dollari). Il portatile è disponibile in due colori: Prism Magic (blu) e Slate Grey (grigio).

