Vivo ha lanciato ufficialmente un nuovo smartphone della serie Y, vale a dire il Vivo Y53s 4G. Il telefono arriva subito dopo l'Y53s 5G, smartphone presentato dall'azienda il mese scorso e che ha a bordo lo Snapdragon 480.

Vivo Y53s 4G: prezzo e dettagli

Dopo avere presentato l'Y53s 5G il mese scorso, oggi la società cinese ha annunciato la sua controparte 4G: il nuovo smartphone, tuttavia, non è solo la variante 4G dell'Y53, ma un telefono differente sotto molti aspetti.

Per cominciare, il Vivo Y53s 4G è alimentato dal SoC Helio G80, mentre il modello 5G presenta un chip Snapdragon 480 al timone. Inoltre, la selfie-camera presenta un 16, invece di 8 MP e il sensore principale da 64 MP e macro da 2 MP posti sul retro nel modello4G sono affiancati da un obiettivo di profondità da 2 MP.

Sebbene la frequenza di aggiornamento dello schermo sia stata ridotta da 90Hz a 60Hz, la velocità di ricarica della batteria è aumentata da 18W a 33W. Sul fronte software, lo smartphone esegue Funtouch OS 11.1 basato su Android 11 invece di OriginOS, dato che quest'ultimo è attualmente esclusivo per la Cina.

Il resto delle funzionalità dell'Y53s 4G sono le stesse del modello 5G, il che significa che il terminale gode di un ampio display LCD FullHD+ da 6,58 pollici, 8 GB (+ 3 GB virtuali) di RAM, 128 GB di spazio di archiviazione e una batteria da 5.000 mAh.

Il Vivo Y53s 4G è inoltre dotato di una porta USB-C, uno slot per le schede microSD dedicato e un lettore per le impronte digitali montato lateralmente (la società cinese afferma che è in grado di sbloccare lo smartphone in 0,24 secondi).

Disponibile nei colori Blue Purple e Black Green, il Y53s 4G sarà venduto in Vietnam a partire da 215 euro (al cambio).

