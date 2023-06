VIVO X90 Pro: il top di gamma ora è al MINIMO STORICO su Amazon

VIVO X90 Pro diventa sempre più conveniente: lo smartphone è oggi protagonista di una nuova offerta Amazon con prezzo scontato a 1.019 euro. Si tratta del nuovo prezzo minimo storico per il dispositivo che, grazie ad un comparto tecnico al top, diventa sempre più completo e interessante. Per chi è alla ricerca di un modello completo oltre che di un vero camera phone, infatti, lo smartphone di VIVO rappresenta la scelta giusta su cui puntare.

VIVO X90 Pro in offerta al minimo storico su Amazon

Il VIVO X90 Pro può contare su di un comparto tecnico completo. Lo smartphone è dotato di un display da 6,78 pollici con pannello AMOLED con risoluzione di 1260 x 2800 pixel e refresh rate di 120 Hz. A gestire il funzionamento dello smartphone troviamo il potente SoC MediaTek Deimnsity 9200, realizzato con processo produttivo a 4 nm.

Da segnalare anche la presenza di 12 GB di RAM e 256 GB di storage oltre che di una batteria da 4.870 mAh. Il comparto fotografico include una tripla fotocamera posteriore con un sensore principale da 50,3 Megapixel, un sensore teleobiettivo da 50 Megapixel, con zoom ottico 2x, e un sensore ultra-grandangolare da 12 Megapixel .Il sistema operativo è Android 13.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il VIVO X90 Pro al prezzo scontato di 1.019 euro invece di 1.199 euro. Si tratta del prezzo minimo storico per il top di gamma di VIVO che registra un ulteriore passo in avanti per il suo rapporto qualità/prezzo. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

