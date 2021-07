Può un medio di gamma (l'ennesimo) ritagliarsi un posticino nel cuore degli utenti di smartphone nel 2021? La risposta è sì, se si fanno le cose per bene, e con il “V21” Vivo ha centrato il bersaglio. Uno smartphone elegante nell'aspetto, maneggevole, con una ottima scheda tecnica, che fa buone fotografie e ha un prezzo decisamente centrato per la sua fascia (si trova a circa 400€).

Vivo V21 5G ci ha convinto da subito per design, ma vediamo quali sono, a nostro avviso, i pregi e i difetti di questo nuovo smartphone della casa cinese.

Vivo V21 5G: pregi

Non giriamoci intorno: Vivo V21 5G in colorazione Sunset Dazzle è veramente bello. Sappiamo che non tutti saranno d'accordo, ma per quanto ci riguarda il design semplice, essenziale, senza fronzoli e quella back cover sono davvero piacevoli.

è veramente bello. Sappiamo che non tutti saranno d'accordo, ma per quanto ci riguarda il design semplice, essenziale, senza fronzoli e quella back cover sono davvero piacevoli. La confezione del Vivo V21 5G è una delle più ricche per quanto riguarda gli accessori inclusi : troviamo infatti una cover in silicone trasparente, la classica clip per estrarre il carrellino delle SIM, il caricatore rapido, delle cuffie con jack da 3,5mm e un adattatore per consentire di collegare gli auricolari tramite USB-C.

: troviamo infatti una cover in silicone trasparente, la classica clip per estrarre il carrellino delle SIM, il caricatore rapido, delle cuffie con jack da 3,5mm e un adattatore per consentire di collegare gli auricolari tramite USB-C. Di buonissimo livello lo schermo AMOLED da 90Hz da 6.44 pollici, HDR10+, con luminosità massima di 500 nits e risoluzione 1080 x 2400 pixel. Si comporta molto bene anche sotto la luce diretta del sole e ha un'ottima resa dei colori.

da 6.44 pollici, HDR10+, con luminosità massima di 500 nits e risoluzione 1080 x 2400 pixel. Si comporta molto bene anche sotto la luce diretta del sole e ha un'ottima resa dei colori. Ottimo il comparto fotografico , non solo le fotocamere principali ma anche la selfie camera. Troviamo come fotocamera principale una 64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.72″, 0.8µm, PDAF, OIS, una da 8 MP, f/2.2, 120˚, 16mm (ultrawide), 1/4.0″, 1.12µm e infine una 2 MP, f/2.4, (macro). Come selfie camera invece Vivo V21 5G è equipaggiato co una 44 MP, f/2.0 che consente buonissimi scatti. Nelle prove effettuate ci è sembrato che le fotocamere consentano una buona resa dei colori e siano estremamente veloci nella messa a fuoco, anche in condizioni di poca luce o di luce intensa (ad esempio in spiaggia).

, non solo le fotocamere principali ma anche la selfie camera. Troviamo come fotocamera principale una 64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.72″, 0.8µm, PDAF, OIS, una da 8 MP, f/2.2, 120˚, 16mm (ultrawide), 1/4.0″, 1.12µm e infine una 2 MP, f/2.4, (macro). Come selfie camera invece Vivo V21 5G è equipaggiato co una 44 MP, f/2.0 che consente buonissimi scatti. Nelle prove effettuate ci è sembrato che le fotocamere consentano una buona resa dei colori e siano estremamente veloci nella messa a fuoco, anche in condizioni di poca luce o di luce intensa (ad esempio in spiaggia). La fluidità e reattività del Vivo V21 5G è molto buona, questo non solo grazie al processore MediaTek MT6853 Dimensity 800U 5G ma anche grazie a Funtouch 11.1 , versione della UI realizzata da Vivo basandosi su Android 11.

è molto buona, questo non solo grazie al processore MediaTek MT6853 Dimensity 800U 5G ma anche grazie a , versione della UI realizzata da Vivo basandosi su Android 11. Velocissimo e sempre preciso il riconoscimento del volto, anche se si indossano occhiali o se il sole è diretto. Nelle prove fatte è risultato sempre molto veloce e affidabile.

Vivo V21 5G: difetti

Non è disponibile la ricarica wireless , una funzionalità decisamente comoda anche se non essenziale.

, una funzionalità decisamente comoda anche se non essenziale. Non sono presenti altoparlanti stereo , anche se l'audio è complessivamente potente e sufficientemente nitido.

, anche se l'audio è complessivamente potente e sufficientemente nitido. Lo schermo non è Gorilla Glass, un potenziale problema qualora il terminale subisse delle cadute o degli urti.

Vivo V21 5G non ha protezioni contro l'acqua, anche se nella fascia media sono ben pochi i terminali a potersi fregiare di questa caratteristica.

Conclusioni

Vivo V21 5G è un buon medio di gamma che ha tutte le caratteristiche per avere successo nella sua fascia di prezzo: non ha una caratteristica wow ma ha un'ottima scheda tecnica, un bel design, si tiene molto bene in mano e ha, per giunta, una confezione che contiene tantissimi accessori utili. Se dovesse subire degli abbassamenti di prezzo, anche se già così è un prezzo centrato, potrebbe diventare senza dubbio un best buy tra i medi.

Le migliori offerte di oggi per vivo V21 5G: tutti i prezzi

Vivo

Smartphone