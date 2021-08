Hu Baishan, vicepresidente esecutivo di Vivo, ha confermato che la società farà debuttare il suo primo chip ISP auto-sviluppato a settembre e che lancerà il suo primo tablet nel 2022.

Vivo Pad: c'è da attendere

In molti sono ormai convinti che i marchi di smartphone cinesi entreranno molto presto nel mercato dei tablet; se Xiaomi ha già rilasciato i suoi primi tablet all'inizio di questo mese, d'altra parte Realme ha fatto trapelare le immagini della sua tavoletta d'esordio, anche se deve ancora lanciarla ufficialmente.

Allo stesso modo, anche OPPO, OnePlus e Vivo dovrebbero annunciare i loro tablet nei prossimi giorni; queste aziende hanno già depositato brevetti di design e marchi per questi dispositivi.

Tornando a Vivo, se alla fine di giugno era emerso che Vivo avrebbe rilasciato il suo tablet nel quarto trimestre del 2021, ora sembra che non sarà così. Secondo il boss dell'azienda cinese, Hu Baishan, il primo tablet di Vivo arriverà nella prima metà del 2022.

Purtroppo, il vicepresidente non ha rivelato nulla sul primo tablet dell'azienda, ma facendo riferimento alla registrazione del marchio, potrebbe diventare ufficiale come Vivo Pad. Ma non è finita dato che anche iQOO, il sub-brand di vivo, dovrebbe rilasciare il suo tablet.

Tuttavia, dato che l'arrivo di questi device è parecchio lontano, dovremo aspettare molto tempo per conoscere qualche dettaglio tecnico attraverso leak e certificazioni.

