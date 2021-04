Vivo svelerà presto una nuova line-up di midrange premium denominata “V21“, che includerà modelli con modem LTE e 5G. La pagina promozionale del dispositivo è già stata pubblicata in Malesia e mostra diversi dettagli interessanti sulla versione con modem di quinta generazione.

Vivo V21: la fascia media avrà un nuovo protagonista

Ad esempio, qui si dice che il dispositivo riceverà la stabilizzazione ottica dell’immagine su una fotocamera principale da 64 megapixel, che non è molto comune in questa classe di device. Anteriormente invece, sarà presente la stabilizzazione ottica su una fotocamera frontale da 44 megapixel.

Si parla anche di 8 GB di RAM con il supporto per il funzionamento simultaneo di due SIM card. Ma la data dell’annuncio e altri dettagli relativi al rilascio non sono ancora disponibili. È improbabile che Vivo si faccia aspettare, pertanto dovremmo veder il mediogamma a breve.

Counterpoint Technology Market Research riporta che Vivo sta rapidamente guadagnando quote di mercato nel mercato degli smartphone. Per la prima volta, Vivo è diventato leader nel suo paese d’origine, la Cina. La principale lotta per il primato nel mercato della telefonia è tra Vivo e OPPO. Huawei fatica a mantenere la sua posizione a causa delle sanzioni degli Stati Uniti e della separazione del marchio Honor.

Alla fine di marzo di quest’anno, la quota del brand ha raggiunto il 24%. In altre parole, questo OEM ha occupato circa un quarto del mercato. Al secondo posto troviamo OPPO con un punteggio del 21%. Per quanto riguarda Huawei, questa azienda ha occupato circa il 15% del mercato. Notiamo che la crescita della domanda di smartphone appartiene allo sviluppo delle tecnologie di comunicazione mobile di quinta generazione (5G).

Secondo gli analisti di Digitimes Research, nel 2020 le spedizioni di smartphone 5G nel mercato globale hanno viaggiato su numeri che spaziavano dai 280 a 300 milioni di unità. Quest’anno dovrebbero essere spediti 550 milioni di dispositivi con supporto per comunicazioni cellulari di quinta generazione.

