Vivo Pad: hardware da medio gamma in un telaio da pro?

Torniamo a parlare nuovamente di Vivo Pad, il primo e atteso tablet del colosso cinese, dopo che un leak pubblicato in queste ore su Twitter ha svelato le probabili specifiche del device. Secondo le informazioni pubblicate dal leaker Abhishek Yadav su Twitter, infatti, il device è atteso con un hardware da medio gamma.

Uno degli elementi che i leak dei giorni scorsi tra “conferma” anche nel leak di queste ore: la presenza del processore di fascia media Qualcomm Snapdragon 870. Si tratta di un SoC molto comune nelle fascia media di smartphone e tablet: la probabile presenza anche in Vivo Pad conferma quindi che il tablet punterà a una fascia in cui i device sono caratterizzati da un buon rapporto qualità/prezzo.

Vivo Pad: un leak svela le specifiche tecniche complete (?)

Sembra che il tablet di Vivo sarà munito di un display a risoluzione 2.5K con supporto Dolby Vision: non ci sono indicazioni circa la dimensione del pannello – precedenti leak parlavano di circa 11 pollici – né se sarà di tipo OLED o LCD. Alimentato da Android 11 con la personalizzazione OriginOS con particolari feature appositamente realizzate per il tablet, è ormai quasi certo che offrirà pieno supporto alla stylus e alla tastiera esterna Bluetooth.

Vivo Pad



– 2.5k display

– Snapdragon 870

– Dolby Vision

– Origin OS

– 8GB ram

– Android 11

– Metal body

– Quad speakers

– Dual camera

– Vivo Pencil#Vivo #VivoPad #VivoTab pic.twitter.com/8vkLVOisB0 — Abhishek Yadav (@yabhishekhd) March 25, 2022

Second Yadav il tablet sarà munito anche di una doppia fotocamera principale in un modulo circolare, quattro speaker stereo e un telaio realizzato interamente in alluminio. Insomma, il rumor di queste ore riprende in tutto e per tutte le informazioni che avevamo visto nella giornata di ieri a seguito di un importante leak che ha svelato il design completo del tablet.

Le indiscrezioni degli ultimi giorni parlavano di un display LCD da 11 pollici con frequenza di aggiornamento a 120 Hz, una batteria da 7860 mAh con ricarica rapida da 44W, una fotocamera posteriore doppia con sensore principale da 13 e uno secondario da 8 MP, una fotocamera frontale da 8 MP e un prezzo di vendita piuttosto aggressivo.