Vivo iQOO Z5 5G UFFICIALE: prezzo e specifiche

Vivo iQOO ha lanciato il suo nuovo smartphone di fascia media: l'iQOO Z5 5G si presenta come un successore dello Z3 5G e viene fornito, tra l'altro, con un SoC Snapdragon 778G, che è leggermente più veloce del SoC Snapdragon 768G trovato sullo iQOO Z3 5G. Diamo un'occhiata al prezzo, alle specifiche e ad altri dettagli che riguardano il nuovo telefono cinese.

iQOO Z5 5G: tutte le caratteristiche

Dotato di un display Full HD+ da 6,67 pollici con una risoluzione di 1080 x 2400, il pannello LCD IPS del nuovo iQOO Z5 5G supporta una frequenza di aggiornamento di 120Hz e di campionamento del tocco di 240Hz.

Sotto il cofano, lo Z5 5G nasconde un processore Qualcomm Snapdragon 778G a 6 nm, abbinato ad una GPU Adreno 642L e fino a 12 GB di RAM. Inoltre, iQOO ha confezionato per questo terminale un sistema di raffreddamento VC per una migliore gestione termica: secondo i rumor il raffreddamento VC da 28837 mm² è capace di abbassare la temperatura del dispositivo fino a 12 gradi.

Sul retro, l'iQOO Z5 5G presenta una configurazione a tripla fotocamera, con una principale da 64 MP f/1.8, abbinata ad una ultrawide da 8 MP e ad un sensore macro da 2 MP. Per i selfie e le videochiamate, invece, il telefono conta su una cam frontale da 16 MP.

In termini di software, il dispositivo dell'azienda cinese esegue immediatamente il sistema operativo Funtouch basato su Android 11; inoltre lo Z5 5G arriva con un jack per cuffie da 3,5 mm, altoparlanti stereo e una batteria da 5.000 mAh che supporta anche la ricarica rapida da 44 W.

Per quanto riguarda il prezzo, il terminale (per ora disponibile solo in India) parte da un prezzo base di circa 280 euro (al cambio).