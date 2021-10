Vivo festeggia il primo anno in Italia: "Continua ricerca dell’innovazione"

Vivo, forte di un solido quarto posto tra i principali produttori di smartphone a livello mondiale, mostra orgoglio per il suo primo anno in Italia e negli altri 10 maggiori mercati d'Europa. I festeggiamenti si sono svolti ieri, giovedì 21 ottobre, presso il Garage Italia di Milano.

Di seguito le dichiarazioni di Denny Dengdel, Vicepresidente e Presidente Business di Vivo Europa:

“Siamo lieti di celebrare il primo anniversario in Europa e colgo l'occasione per ringraziare tutti gli utenti europei che hanno scelto i nostri dispositivi. Nonostante sia stato un anno molto impegnativo, considerando il lancio dei primi prodotti durante la pandemia, sono soddisfatto nel dire che siamo riusciti ad entrare in 10 mercati, nei quali vediamo già importanti crescite. Continueremo a perseguire i nostri obiettivi ed a progettare dispositivi in grado di fornire un’esperienza di mobile imaging sempre migliore, rafforzando il nostro posizionamento che vede il comparto fotografico dello smartphone al centro delle strategie di progettazione“.

La parola è poi passata al Presidente di Vivo Italia, Vincent Xi:

“Abbiamo avuto un primo anno positivo in Italia e siamo entusiasti di lavorare ogni giorno insieme a nostri partner, clienti e utenti per raggiungere l’obiettivo di diventare il punto di riferimento in Italia per il mercato degli smartphone. Grazie alle nostre partnership, in primis ZEISS, ed alla nostra continua ricerca dell’innovazione siamo convinti di poter continuare a offrire prodotti con tecnologie uniche ed all’avanguardia“.