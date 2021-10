Vivo dà il via all’iniziativa Cashback, forti sconti per X60 Pro 5G e V21 5G

A partire da oggi, lunedì 11 ottobre, fino al 20 novembre, Vivo rende disponibile l’opzione Cashback per tutti i clienti che porteranno a termine i loro acquisti in uno dei punti vendita o store online aderenti all’iniziativa. Sarà possibile ottenere un rimborso di 100€ per lo smartphone Vivo X60 Pro 5G e di 50€ per il modello V21 5G.

Risparmia sull'acquisto del tuo prossimo smartphone grazie all'iniziativa Vivo Cashback

X60 Pro 5G è stato realizzato in collaborazione con ZEISS ed è anche il modello ufficiale di Uefa Euro 2020. Lo smartphone si caratterizza per un design elegante e sottile, integrando un sistema a tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 48 megapixel, al cui fianco agiscono poi una camera grandangolare da 13 MP ed un obiettivo da 13 MP. Troviamo inoltre una fotocamera frontale da 32 MP. Degno di nota è il sistema di stabilizzazione Gimbal 2.0, grazie al quale sarà possibile ottenere scatti e video nitidi e stabili anche in movimento.

Il secondo modello incluso nell'offerta, Vivo V21 5G, fa leva sulle potenzialità dell’Optical Image Stabilisation su entrambe le fotocamere, sia anteriore e sia posteriore, e del Dual Selfie Spotlight. I due flash sono posizionati lungo la cornice del display, in maniera tale che gli utenti possano sfruttare al massimo la fotocamera anteriore in qualunque contesto di illuminazione ambientale. Particolare risalto meritano anche la modalità AI Night Portrait e l'innovativo algoritmo AI che riduce la “granulosità” delle immagini in ambienti bui.

Per aderire alla promozione Vivo Cashback, dopo aver acquistato uno dei due smartphone presso i retailer e store online, sarà sufficiente caricare la prova d’acquisto sul sito www.vivopromo.it e, ottenuto riscontro positivo circa la procedura, il rimborso verrà effettuato sul conto corrente del cliente.