Vivo alla riscossa nel mercato dei tablet e sfida Xiaomi

Alla fine di agosto, Vivo ha ufficialmente confermato di voler entrare nel mercato dei tablet; il suo debutto in questo settore sappiamo che avverrà nella prima metà del 2022. Poiché manca solo un mese al nuovo anno, i dettagli sul primo prodotto di questo genere del marchio hanno iniziato a emergere online. La prima fuga di notizie ci fornisce informazioni sul suo chipset.

Cosa sappiamo del primo tablet di Vivo?

Secondo l'affidabile tipster Digital Chat Station, il primo tablet di Vivo sarà alimentato da un SoC Qualcomm Snapdragon 870. Quindi, sfiderà il Lenovo Xiaoxin Pad Pro 2021 e lo Xiaomi Pad 5 / 5 Pro, device aventi lo stesso chip.

Inoltre, il leakster afferma che più costruttori entreranno nel mercato dei tablet nel corso del prossimo anno. Pertanto, i clienti avranno la possibilità di scegliere tra un'ampia varietà di prodotti. L'insider accenna anche al lancio di tablet e-ink, tablet da gioco di piccole dimensioni, di punta con pannelli OLED a grande schermo per sfidare il monopolio di iPad Pro e altro ancora.

Sfortunatamente, non abbiamo ulteriori informazioni sul tablet del marchio leader in Cina. Ad ogni modo, potrebbe presentare una batteria da 8.040 mAh secondo quanto apprendiamo da una recente certificazione TÜV Rheinland trapelata a giugno. Secondo un deposito del marchio dello stesso mese, il terminale potrebbe diventare ufficiale come Vivo Pad. Detto questo, ci aspettiamo di saperne di più sul presunto tablet nei prossimi giorni e/o settimane tramite leak, certificazioni e teaser ufficiali.