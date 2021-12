Vivaldi Browser: la versione 5.0 include tante novità

La versione 5.0 di Vivaldi Browser integra un gran numero di novità su mobile e su desktop, elevando l'esperienza utente già adesso tra le migliori offerte nel panorama dei browser web. Incentrato sulla gestione della privacy e sul blocco del tracciamento degli utenti attraverso i siti online, l'applicazione è supportata costantemente da un buon numero di aggiornamenti che includono sempre novità piuttosto interessanti.

Quante novità in Vivaldi Browser 5.0

Le novità della versione 5.0 di Vivaldi Browser riguardano innanzitutto la possibilità di sfruttare una doppia riga di tab, come mostrato nel video sottostante, che offre la possibilità di gestire in maniera più comoda quelle situazioni in cui diventa difficile saltare da un tab all'altro sui dispositivi mobile.

Nella nuova versione, inoltre, viene ulteriormente migliorata l'interfaccia sui dispositivi Android: oltre a personalizzare la doppia riga di tab, è anche possibile mostrarli in maniera ridotta visualizzandoli con la favicon del sito web.

Il client per i tablet Android e i Chromebook è finalmente in grado di gestire al meglio l'ampio display: la sezione laterale, infatti, presenta adesso un comodo pannello per facilitare la navigazione e migliorare la produttività. Su desktop, invece, l'azienda ha introdotto un comodo pannello laterale che offre la traduzione istantanea della pagina web o del testo selezionato senza ulteriori click.

Se siete interessati a provare Vivaldi Browser, l'applicazione è disponibile gratuitamente sui dispositivi Android e anche su desktop per Windows, macOS e Linux.