Viti SPANATE? Toglile adesso con questo kit pazzesco: 5 pezzi a 3,91€ (-50%)

Delle viti o bulloni spanate possono essere un problema perché impediscono di completare le tue operazioni di fai da te. Apparentemente, sembrano impossibili da togliere, ma in realtà è molto più semplice di quello che possa sembrare. Basta utilizzare delle speciali punte per trapani o manici. Grazie a loro, potrai risolvere il problema in pochi minuti e senza fatica alcuna.

La cosa interessante è che adesso questo set composto da 5 pezzi puoi prenderlo risparmiando il 50% da Amazon. Basta sfruttare la promo a tempo limitatissimo: spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo per accaparrartelo a 3,91€ con spedizioni rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii rapido, la disponibilità è limitata.

Un set semplicissimo da utilizzare. Ogni inserto ha una doppia punta: una ti permetterà di modificare la punta della vite spanata. In questo modo, con l’altra estremità sarà in grado di “agganciarsi” al meglio ed eliminare rapidamente il bit e – finalmente – anche il problema.

