Viti spanate che non si tolgono ADDIO: il trucco geniale spopola su Amazon (9€)

Le viti spanate possono essere un problema complicato. Possono mettere in difficoltà il completamento di un lavoro di fai da te, per esempio. Semplicemente perché stanno lì, incastrate, e non vengono via in alcun modo. Ecco, per quanto sembri impossibile, in realtà è molto facile risolvere questa difficoltà. Purtroppo però in pochi conoscono il trucco, super efficace, degli estrattori per trapano.

Si tratta di speciali inserti a doppia punta che, se ben utilizzati, ti permettono di eliminare il problema in un attimo. Facili da mettere in opera, basta montarli su un trapano e seguire le istruzioni. Infatti, una punta serve inizialmente per ricreare un “aggancio” saldo, che poi servirà all’altra punta per completare il lavoro di estrazione. La cosa interessante è che un bel set di inserti, composto da 12 pezzi, lo prendi a meno di 10€ da Amazon con spedizioni super veloci e gratuite. Ogni unità è di misura diversa, così da adattarsi perfettamente a qualsiasi vite serva eliminare.

Compatibili con tutti i trapani, non dovrai comprare alcun attrezzo specifico. Lo so bene perché un kit di questo tipo ce l’ho: è sempre pronto nella cassetta degli attrezzi e mi è servito moltissimo per smontare la vecchia cucina.

Con un set da ben 12 pezzi, sarà facile trovare subito l’inserto giusto per eliminare le viti spanate che creano problemi. Ricordati solo di seguire le istruzioni per ottenere subito un risultato super soddisfacente.

Per approfittare dell’eccezionale sconto Amazon a tempo limitato, basta completare l’ordine al volo. La confezione da 12 unità la porti a casa a 9,97€ con spedizioni super rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii veloce: la disponibilità è limitatissima.

