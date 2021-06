Di recente, alla World Display Industry Conference 2021 (WDIC), abbiamo visto le innovative soluzioni AMOLED di Visionox e i prodotti commerciali prossimi al debutto nel mercato mondiale. Tra questi, menzioniamo la soluzione della fotocamera sotto lo schermo di seconda generazione del costruttore cinese. Sebbene non ci siano ancora informazioni ufficiali, sappiamo che molti importanti produttori di smartphone lo utilizzeranno nei loro prodotti.

Visionox: cosa sappiamo sulla nuova tecnologia InV see® Pro?

In questa conferenza, Visionox ha dimostrato la sua innovativa soluzione per telecamere sotto lo schermo prodotta in serie, la InV see® Pro. La soluzione aggiornata vanta una maggiore densità dei pixel espandendo il canale di trasmissione della luce. Quindi ogni OEM di telefonia potrebbe bilanciare display e fotocamera. Non di meno abbiamo a che fare con il primo “design multi-array a unità singola“.

Questo è un brevetto fondamentale alla base della fotocamera sotto lo schermo. In poche parole, alle attuali condizioni tecnologiche esistenti, questo è l'unico modo per realizzare telecamere “under display“. I primi terminali alimentati dalla soluzione InV see® Pro verranno rilasciati a breve. Ma non si sa ancora quale OEM la adotterà per primo.

Tuttavia, sul lato destro dell'immagine pubblicata in queste ore su Weibo, possiamo vedere un prototipo di smartphone ZTE. È probabile che la soluzione di Visionox InV see® Pro appaia dapprima sulla futura serie Axon dell'OEM cinese.

Visionox ha iniziato la ricerca sugli schermi trasparenti PMOLED nel 2007: questo ha permesso alla compagnia di porre le basi per l'esplorazione iniziale delle telecamere sotto lo schermo e le innovazioni che ne derivano nell'era degli schermi AMOLED.

Nel giugno 2020, Visionox ha lanciato il primo smartphone al mondo con fotocamera sotto lo schermo prodotto in serie. Nel settembre dello stesso anno, è uscito lo ZTE Axon 20 5G, il primo telefono con fotocamera sotto lo schermo prodotto in serie al mondo dotato della soluzione InV see di Visionox. Dopo soli 9 mesi, Visionox ha nuovamente aggiornato questa tecnologia.

Alla conferenza, Visionox ha anche mostrato una serie di innovazioni AMOLED e risultati di commercializzazione leader a livello mondiale: lo schermo per smartphone AMOLED da 165 Hz con la più alta frequenza di aggiornamento al mondo, tecnologia di apertura estrema HIAA di soli 0,1 mm, terminali a crimpare da 12,3 pollici e veicolo sul montante anteriore trasparente soluzioni, ecc.

Prima di questo (nel 2020), si vociferava che Huawei avesse vinto un accordo esclusivo e Visionox avrebbe fornito pannelli per un valore di 350 milioni di dollari e il suo marchio secondario Honor. Un rappresentante di Visionox ha anche affermato che i loro ordini di display solo per Huawei supereranno $ 855 milioni nel 2021. Quindi ci sono state speculazioni sul fatto che gli smartphone Huawei saranno i primi a utilizzare questa tecnologia. Ma tutto è cambiato in mesi.

