visionOS: tutto quello che c'è da sapere sul sistema operativo di Vision Pro

Apple ha ancora una volta ridefinito il concetto di computing con il suo nuovo visore Vision Pro, alimentato dal rivoluzionario visionOS. Questo è il primo sistema operativo al mondo per lo spatial computing, progettato per supportare i requisiti di bassa latenza dello spatial computing e per permetterti di interagire con contenuti digitali in un modo che sembra fisicamente presente nel tuo spazio.

Un’interfaccia tridimensionale

visionOS introduce una nuova interfaccia tridimensionale che libera le app dalle limitazioni di dimensione del display e ti permette di visualizzarle una accanto all’altra nel tuo ambiente. Non sarai più limitato dal display del tuo schermo e potrai sperimentare le tue app preferite come mai prima d’ora. Puoi ridimensionare e riorganizzare le app secondo le tue preferenze.

Un sistema di input senza controller

A differenza di altri sistemi operativi AR/VR meno performanti, visionOS ha davvero trasformato il modo in cui si utilizza il visore Vision Pro. Il sistema di input senza controller di Apple ha eliminato la necessità di qualsiasi componente hardware extra. Per interagire con l’UI, le app o altri componenti del sistema operativo, ti basta usare la tua visione e le tue dita.

Un App Store rinnovato

Insieme al suo nuovo sistema operativo, Apple ha svelato un App Store completamente rinnovato dove puoi scoprire centinaia di nuove app create appositamente per visionOS. Inoltre, avrai accesso a migliaia di app per iPhone e iPad che potresti già conoscere. Queste app funzionano in modo fluido e si integrano automaticamente con il nuovo sistema di input di Vision Pro.

Ambienti immersivi

Con la funzione Ambienti Immersivi, gli utenti possono espandere il loro mondo oltre le dimensioni della loro stanza fisica standard con paesaggi dinamici e mozzafiato che possono aiutare a concentrarsi o a ridurre il disordine in spazi affollati, pur essendo in scenari diversi.

EyeSight

La funzione EyeSight rende visionOS ancora più entusiasmante. Questa funzione aiuta gli utenti del visore Vision Pro a rimanere connessi con le persone intorno a loro, facendo sapere agli altri che l’utente è immerso in un’esperienza rivelando gli occhi.

Digital Persona nelle chiamate FaceTime

La Digital Persona è la rappresentazione dinamica e naturale del volto e dei gesti delle mani dell’utente durante una chiamata FaceTime, permettendo agli altri di vederti mentre indossi il Vision Pro.

Optic ID: una nuova funzione per la privacy

Come altri prodotti Apple, VisionOS è progettato per mantenerti in controllo della privacy dei tuoi dati e introduce una nuova funzione di privacy e sicurezza chiamata Optic ID, un sistema di autenticazione sicuro che utilizza l’unicità del tuo iris.

Siri è accessibile in visionOS

Essendo un prodotto Apple, non c’era possibilità che visionOS potesse fare a meno di Siri, il sistema di assistenza vocale di Apple. Mentre indossi il visore, ti basta dire “Siri”, e l’assistente vocale si sveglierà immediatamente per eseguire qualsiasi compito possibile.

Conclusione

VisionOS è un passo avanti nel futuro del computing. Con la sua interfaccia tridimensionale, il sistema di input senza controller, l’App Store rinnovato, gli ambienti immersivi, la funzione EyeSight, la Digital Persona nelle chiamate FaceTime, l’Optic ID e l’accessibilità di Siri, visionOS sta ridefinendo il modo in cui interagiamo con il mondo digitale. È un sistema operativo che non solo promette di migliorare la nostra esperienza digitale, ma anche di cambiarla in modo radicale.