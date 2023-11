Virgin Fibra: ora con costo iniziale scontato per i Soci Active

L’offerta in Fibra dedicata ai Soci Virgin Active è sicuramente quella più interessante che propone il provider. Nello specifico, il costo di attivazione attivando l’FTTH è scontato rispetto ai normali clienti.

Virgin, dunque, mette a disposizione precisamente due offerte che variano a seconda della velocità di connessione richiesta e disponibile in zona. Con questo gestore, inoltre, non c’è una durata minima, puoi restare con Virgin quanto vuoi!

Virgin Fibra: offerte per soci Active

Le offerte Fibra Pura 1 Giga e 2.5 Giga offrono:

Internet flat con velocità in download di 1 Gigabit/s e di 300 Megabit/s in upload oppure con la seconda promozione fino a 2.5 Gigabit/s in download e di 500 Megabit/s in upload .

di e di in oppure con la seconda promozione fino a in e di in . Modem Wi-Fi 6 incluso nel prezzo.

Fibra FTTH.

Attivazione per quanto concerne la prima offerta a soli 9,99 euro una tantum, invece di 29,99€. La tariffa a 2.5 Giga ha un contributo iniziale di soli 20,99€ .

ha un contributo iniziale di soli . Disdici senza costi.

Zero Vincoli.

Oltre al costo di attivazione iniziale cambia anche il prezzo mensile richiesto. Il prezzo per l’offerta con velocità standard è di 24,49 euro mensili per 18 mesi. Al termine di questo periodo, il prezzo salirà a 29,49 euro.

Per quanto concerne la seconda tariffa, il prezzo richiesto è di 29,49 euro per sempre. Le due proposte che abbiamo visto sinora sono disponibili solo per i soci Virgin Active iscritti. Per richiedere l’attivazione è necessario utilizzare lo stesso codice fiscale.

Queste due promozioni sono disponibili con contributo iniziale standard anche per i clienti non iscritti al Club. La differenza del costo di attivazione varia di 10 euro rispetto alla tariffa riservata per i Soci.

Inoltre, in caso di recesso o cambio gestore il Modem resterà di proprietà del cliente e non sarà necessario restituirlo. Non ci sono penali né alcuna penale da dover pagare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.