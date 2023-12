Virgin Fibra, nuova promo: fibra FTTH da 26,49 euro al mese PER SEMPRE

Virgin Fibra è la risposta al tuo desiderio di velocità e affidabilità: un servizio FTTH fino a 2.5 Giga, al vertice del mercato della fibra ottica, che garantisce navigazione fluida e senza compromessi a prezzo bloccato per sempre. L’offerta, dunque, è davvero ghiotta: i piani partono da soli 26,49 euro al mese, senza contratti vincolanti e con la possibilità di disdire in qualsiasi momento e senza costi aggiuntivi.

Velocità imbattibile a prezzi bloccati

Sono due i piani offerti da Virgin Fibra, entrambi FTTH e con attivazione gratuita e modem in regalo, progettati per soddisfare tutte le esigenze di connessione – dal lavoro da remoto allo streaming, passando per il gaming:

Virgin Fibra Pura 1 Giga che garantisce velocità massima in download di 1 Gigabit/s e in upload di 300 Megabit/s. Il prezzo è di 26,49 euro al mese per sempre;

che garantisce velocità massima in download di 1 Gigabit/s e in upload di 300 Megabit/s. Il prezzo è di 26,49 euro al mese per sempre; Virgin Fibra Pura 2.5 Giga: in questo caso, la velocità massima in download è di 2.5 Gigabit/s, mentre quella in upload di 500 Megabit/s. Il prezzo è di 29,49 euro al mese per sempre.

La fibra pura di Virgin Fibra è la scelta ideale per chi ama godersi appieno il mondo digitale: è perfetta per il gaming online, lo streaming di film in alta definizione, il download di contenuti pesanti e la gestione di numerosi dispositivi connessi contemporaneamente. È anche fino a dodici volte più veloce rispetto alle connessioni misto rame FTTC.

Verifica la copertura nella tua zona e attiva Virgin Fibra direttamente online, scegliendo una tra le due promozioni attive: quella da 1 Gbps, meno performante ma più economica, oppure quella da 2.5 Gbps.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.