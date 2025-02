Vinci le leggendarie cuffie Marshall con il concorso di Eni Plenitude

Il nuovo concorso del programma fedeltà Insieme di Eni Plenitute consente di vincere le iconiche cuffie Marshall con cancellazione attiva del rumore. I modelli che partecipano all’operazione a premi sono le cuffie Marshall Monitor II del valore di 285 euro, e le cuffie in-ear Marshall Motif II, il cui valore è pari a 159,99 euro. Inoltre, i fortunati vincitori hanno l’opportunità di ricevere in premio anche lo speaker bluetooth Stanmore II del valore di 378 euro.

Per chi ancora non lo conoscesse, Insieme è il programma fedeltà di Eni Plenitude, dedicato a tutti gli utenti che hanno una fornitura Plenitude attiva o hanno acquistato un suo prodotto. Gli iscritti al programma ricevono nuovi regali e offerte ogni mese, grazie alla partnership con numerosi brand.

Come partecipare al concorso Eni Plenitude per vincere le cuffie Marshall

Per partecipare al concorso di Eni Plenitude che mette in palio le cuffie Marshall occorre essere iscritti al programma Insieme. Gli utenti che hanno completato l’iscrizione possono quindi accedere all’area personale Plenitude tramite le loro credenziali, dopodiché devono cliccare sul banner dedicato alla promozione presente nella schermata iniziale.

Pochi istanti dopo si aprirà una nuova pagina, in cui saranno presenti i dettagli dell’iniziativa. Nella stessa pagina saranno disponibili anche i tre diversi premi per cui concorrere: le cuffie Marshall Monitor II con cancellazione attiva del rumore, le cuffie in-ear Marshall Motif II con cancellazione attiva del rumore e gli speaker bluetooth Marshall Stanmore III. A questo punto, gli utenti dovranno selezionare il riquadro del prodotto per cui vogliono partecipare al concorso e premere sul pulsante Gioca subito: dopo pochi istanti, infine, comparirà un messaggio attraverso cui si saprà se si è vinto oppure no.

Le persone iscritte al programma Insieme di Eni Plenitude possono partecipare al concorso una volta per ogni giorno della promozione. A questo proposito, confermiamo che il termine ultimo della promo scade alle 23:59 di venerdì 28 febbraio.