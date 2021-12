Vieta Pro: gli auricolari che non ti aspetti (24€)

Il tempo scorre e se sei in cerca di un paio di auricolari wireless che ti possano soddisfare non puoi che cogliere questa promozione su Amazon al volo. Grazie a un ribasso del 16% hai l'occasione di acquistare un favoloso paio di Vieta Pro a soli 24,99€. Io se fossi in te non me le farei scappare, ma attenzione: il tempo che ti resta per farle tue è davvero poco, quindi non tardare.

Con le spedizioni gratuite per i clienti Prime non possono che essere ancora più convenienti.

Vieta Pro: auricolari wireless di prima categoria

Nonostante il loro prezzo ridotto, questi auricolari true wireless non possono che stupirti. Con un design semplice e molto moderno, sono comodi da indossare ma soprattutto sembrano svanire tanto che sono leggeri.

Sono disponibili sia in colorazione nera che bianca, non farti problemi a scegliere quella che ti piace di più.

Se non sei amante della tipologia con punte in silicone hai trovato pane per i tuoi denti. In modo particolare queste wearable sono semi in ear ma nonostante non entrino in profondità nelle tue orecchie non peccano di stabilità: puoi muoverti quanto vuoi, loro non cadranno.

In termini di riproduzione non ho molto da dire: fanno il lavoro a dovere in più hanno anche un microfono che utilizzi per effettuare chiamate e gli smart control così gestisci la musica senza tirare fuori lo smartphone. Buona anche la batteria con autonomia di 14 ore.

Acquista subito le tue Vieta Pro su Amazon a soli 24,99€. Le spedizioni sono completamente gratuite se possiedi una sottoscrizione.

Se non sei abbonato Prime, è la giusta occasione per mettere alla prova tutti i vantaggi dell'abbonamento: puoi attivare ora i 30 giorni di prova gratuita e approfittare (tra le diverse cose) delle consegne gratuite e immediate.